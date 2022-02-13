В Сети вышел фильм "Агент-крот" о шпионе в доме престарелых

С 12 февраля в России в онлайн-кинотеатре Kion эксклюзивно выходит один из лучших документальных фильмов последних лет.

Картина называется "Агент-крот", ее мировая премьера прошла на американском фестивале независимого кино Sundance в 2020 году в секции "Мировое документальное кино" (тогда на эту работу обращала внимание "РГ"). В этом году лента "Агент-крот" вошла в число номинантов на "Оскар" 2021 в категории "Лучший документальный полнометражный фильм".

Фильм рассказывает невероятную историю 83-летнего чилийца Серхио. Он ведет довольно активную жизнь, несмотря на свой возраст: интересуется технологиями и новыми тенденциями. Так, Серхио попадает на "кастинг" частного детектива Ромуло… на "роль" агента под прикрытием ("крота").

К частному сыщику обратилась дочь местного жителя. Женщина сильно встревожена, поскольку столкнулась с несправедливостью. Она считает, что над ее родной матерью жестоко издеваются в доме престарелых. Серхио, услышав эту жуткую историю, решает помочь, устраивается в дом престарелых. Параллельно осваивает новую для себя технику. Ромуло, убедившись, что Серхио согласен помочь ему в расследовании, проводит короткий курс по методам "пенсионного шпионажа".

В доме престарелых действительно происходят странные вещи. Но правда, которая раскрывается благодаря Серхио, удивит и 83-летнего "крота", и Ромуло, и зрителей этого документального детектива, который лишь зафиксировал реальные события.

Режиссер фильма Мэйти Альберди. Российская премьера картины состоялась на 43-м Московском международном кинофестивале в 2021 году в программе "Свободная мысль", посвященной документальному кино.