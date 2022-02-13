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Рубрика: В мире

В "Слуге народа" назвали ситуацию вокруг "вторжения" РФ спецоперацией США

Текст: Юрий Когалов

Нагнетание ситуации вокруг якобы планируемого вторжения России на Украину является спецоперацией американских спецслужб. Об этом заявил депутат Верховной рады от пропрезидентской украинской партии "Слуга народа" Егор Чернов.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ РИА Новости
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"США проводят одну из крупнейших информационных спецопераций в истории против России. И это мы должны четко понимать, когда слышим о неизбежном вторжении", - написал парламентарий в социальной сети Facebook. По его словам, с ее помощью Вашингтон пытается решить сразу несколько задач. С одной стороны, США хотят мобилизовать страны НАТО, восстановить их единство (в последнее время со стороны некоторых членов альянса звучала критика линии, проводимой США). С другой - создать негативный образа России в мире, нанести ей экономический урон, разжечь антивоенные настроения (и это при том, что Москва неоднократно подчеркивала, что не имеет планов агрессии, не желает войны). В качестве цели данной спецоперации депутат назвал стремление Вашингтона сделать невозможным создание единого евразийского пространства "от Владивостока до Лиссабона" и реализацию проекта "Один пояс - один путь".

Как пишет Чернов, США хотят заставить президента России Владимира Путина либо решиться на широкомасштабное вторжение, чтобы санкционный ответ Запада "быстро похоронил российскую экономику", либо запереться внутри собственной страны. Потери среди украинского населения в расчет не принимаются ни США, ни Украиной, депутат Рады ни слова не сказал про мирных граждан, упомянув лишь экономические потери от проводимой спецоперации в виде оттока инвесторов.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США уже два месяца "издеваются над здравым смыслом и украинским народом, реализуя очередную глобальную провокационную кампанию". Она обратила внимание на слова президента Украины Владимира Зеленского, попросившего всех, кто имеет информацию о "вторжении", поделиться ею. "Вы такое вообще видели когда-нибудь? США два месяца ежедневно заявляют, что на Украину вот-вот нападет Россия. Президент Украины и представители силового блока этой страны уже два месяца говорят, что такой информацией не располагают, а теперь еще и просят неравнодушных поделиться данными", - отметила дипломат. По ее словам, такой информации кроме ряда западных СМИ нет ни у кого. "Но, видимо, пока идейные вдохновители майданов не доведут Украину до полного коллапса, они не успокоятся", - добавила Захарова.

В Москве также неоднократно отмечали, что подобные вбросы делаются для того, чтобы нарастить иностранную группировку у российских границ.

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