В Софии прошла массовая демонстрация антифашистов

Накануне центральные улицы столицы Болгарии были блокированы массовым антифашистским шествием. Мероприятие было призвано обратить внимание властей на попытки популяризации радикальных правых настроений в обществе.

Демонстранты выразили возмущение в связи с неспособностью управленцев предотвратить продолжающиеся проявления неонацизма в стране. Участники акции также призвали запретить любой формат ежегодно проводимого марша в честь сторонника Третьего рейха генерала Христо Лукова.

Солидарность с позицией митингующих выразили в ведущих партиях и МИД балканской республики. "Проявления, подобные так называемому "Лукову маршу", вредят имиджу Болгарии, выставляя ее в незаслуженно отрицательном свете, - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства. - Антисемитизму, расизму, нетолерантности, дискриминации и ненависти у нас нет места".

Стоит отметить, что, несмотря на формальный запрет софийской администрации, факельное шествие в память о Лукове все же состоялось в купированном формате и окончилось бдением у дома генерала, где он был ликвидирован в 1943 году.