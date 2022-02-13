Веронский форум: Переход к низкоуглеродной экономике должен быть плавным

Быстрый переход на возобновляемые источники энергии может негативно сказаться на экономическом развитии всего Евразийского континента.

Недавние события показали, что стремление как можно скорее поставить на первый план зеленую энергетику может привести к значительному росту цен на энергоносители и породить связанные с этим экономические трудности. Переход к низкоуглеродной экономике должен быть плавным, без резкого отказа от традиционных источников энергии. К такому выводу пришли эксперты Веронского Евразийского форума на выездной сессии, которая проходила в Торговой промышленной палате в Москве.

По мнению председателя совета директоров банка "Интеза" Антонио Фаллико, который принял участие в форуме, процесс энергоперехода должен быть разумным и продуманным.

"Человечество будет нуждаться в ископаемых энергоносителях как минимум ближайшие 20-30 лет, - уверен Антонио Фаллико. - Игнорировать эту реальность нельзя. В противном случае возникнет жесточайший дефицит, и для выработки электроэнергии многие страны будут вынуждены снова использовать уголь. Собственно говоря, это мы видим сейчас в Германии, которая получает 40 процентов электроэнергии за счет угольной генерации".

Современные технологии, инновации и их активное внедрение в ведущие сектора экономики, в частности в добывающий сектор, позволят добывать и использовать традиционные энергоресурсы, не причиняя вреда окружающей среде.

Европейские компании, нацеленные на реалистичный, разумный энергопереход, имеют большие возможности для бизнеса в России

"Основой экономики Российской Федерации является добыча ископаемых энергоресурсов, но мы видим, что правительство и бизнес активно ведут работу по предотвращению климатических изменений, - отметил Антонио Фаллико. - В России были сформулированы очень амбициозные цели. Например, достижение углеродной нейтральности и введение налогового и нормативного регулирования, более благоприятного для новых технологий. Россия будет развивать альтернативные источники и пользоваться при этом теми преимуществами, которые обеспечивают протяженность территории и богатые природные ресурсы. Это сочетание, безусловно, позволит России занять одну из передовых позиций в борьбе за новую энергетику".

На форуме привели в пример проект "Восток Ойл" компании "Роснефть", который демонстрирует, что добычей ископаемых можно заниматься без вреда для экологии.

По мнению участников форума, взаимодействие в сфере энергетики на сегодняшний день является важнейшим направлением международного экономического сотрудничества России и стран ЕС. Подобное взаимодействие позволит обеспечить надежную поставку энергоносителей потребителям в Европе.

По словам экспертов, итальянские и европейские компании, которые в своей деятельности стремятся соответствовать критериям ESG и ориентируются на реалистичный, разумный энергопереход, не угрожающий Европе энергетическим голодом, имеют большие возможности для бизнеса в России. Продуктивное сотрудничество возможно во многих секторах экономики и в том числе в энергетической отрасли. Речь идет прежде всего о развитии инновационных технологий для возобновляемых источников энергии, производстве водорода, безопасной атомной энергии, а также разработке и производстве высокотехнологичного оборудования в сфере нефти и газа.

Товарооборот между Россией и Италией в прошлом году вырос в 1,5 раза и составил 31 миллиард и 400 миллионов долларов.

"Согласно имеющимся сейчас официальным данным, в период с января по октябрь 2021 года итальянский экспорт в Россию вырос на 8,7 процента, - приводит данные Антонио Фаллико. - Российский экспорт в Италию - на 49,3 процента. Такие результаты позволяют говорить о том, что мы преодолели период падения торговли, связанный с пандемией. Однако потенциал развития торгово-промышленного и финансового сотрудничества между Россией и Италией куда более значителен".

"Мы намерены осуществить целый ряд инициатив, нацеленных на продвижение на российском рынке итальянских предприятий, предлагающих передовые технологии для снижения выбросов", - заявил посол Италии в России Джорджо Стараче.

По словам Антонио Фаллико, непременным условием развития прочных и взаимовыгодных экономических и торговых взаимоотношений между Италией и Россией является взаимное доверие между Москвой и европейскими странами. Это будет способствовать комплексному развитию промышленных структур и взаимодополняющих экономических систем в интересах России и Европы, освободит экономику от влияния геополитических барьеров.

В качестве примера эффективного евразийского сотрудничества Фаллико привел деятельность той же компании "Роснефть".

Переход к низкоуглеродной экономике должен быть без резкого отказа от традиционной энергетики. Иначе возникнет дефицит, и странам снова потребуется уголь

"Это очень известная компания, во всем мире она пользуется заслуженным авторитетом, - отметил эксперт. - К тому же руководитель компании Игорь Сечин является президентом Евразийского экономического форума в Вероне. "Роснефть" ведет успешную деятельность на глобальном уровне от Атлантики до Тихого океана. Для того чтобы работать на всем этом пространстве, нужно учитывать специфику каждой страны, ведь у различных государств разные запросы и разные возможности. Именно с целью формирования устойчивых связей среди представителей евразийского бизнеса и достижения взаимопонимания между ними 15 лет назад был создан Веронский форум. В то время в мире существовала фактическая монополия Давосского экономического форума, который характеризует однополярное видение мира, бизнеса и геополитики. В рамках Евразийского форума мы хотим представить мир многополярным, во всей его сложности. С тем чтобы анализ общества, государств и экономики делался с учетом всех точек зрения. Это особенно важно сегодня, когда переход от однополярного к многополярному миру является совершенно очевидным фактом".

20 - 30 лет еще будут нужны ископаемые энергоресурсы, и это как минимум