Веронский форум: Переход к низкоуглеродной экономике должен быть плавным

Недавние события показали, что стремление как можно скорее поставить на первый план зеленую энергетику может привести к значительному росту цен на энергоносители и породить связанные с этим экономические трудности. Переход к низкоуглеродной экономике должен быть плавным, без резкого отказа от традиционных источников энергии. К такому выводу пришли эксперты Веронского Евразийского форума на выездной сессии, которая проходила в Торговой промышленной палате в Москве.
По мнению председателя совета директоров банка "Интеза" Антонио Фаллико, который принял участие в форуме, процесс энергоперехода должен быть разумным и продуманным.
"Человечество будет нуждаться в ископаемых энергоносителях как минимум ближайшие 20-30 лет, - уверен Антонио Фаллико. - Игнорировать эту реальность нельзя. В противном случае возникнет жесточайший дефицит, и для выработки электроэнергии многие страны будут вынуждены снова использовать уголь. Собственно говоря, это мы видим сейчас в Германии, которая получает 40 процентов электроэнергии за счет угольной генерации".
Современные технологии, инновации и их активное внедрение в ведущие сектора экономики, в частности в добывающий сектор, позволят добывать и использовать традиционные энергоресурсы, не причиняя вреда окружающей среде.
"Основой экономики Российской Федерации является добыча ископаемых энергоресурсов, но мы видим, что правительство и бизнес активно ведут работу по предотвращению климатических изменений, - отметил Антонио Фаллико. - В России были сформулированы очень амбициозные цели. Например, достижение углеродной нейтральности и введение налогового и нормативного регулирования, более благоприятного для новых технологий. Россия будет развивать альтернативные источники и пользоваться при этом теми преимуществами, которые обеспечивают протяженность территории и богатые природные ресурсы. Это сочетание, безусловно, позволит России занять одну из передовых позиций в борьбе за новую энергетику".
На форуме привели в пример проект "Восток Ойл" компании "Роснефть", который демонстрирует, что добычей ископаемых можно заниматься без вреда для экологии.
По мнению участников форума, взаимодействие в сфере энергетики на сегодняшний день является важнейшим направлением международного экономического сотрудничества России и стран ЕС. Подобное взаимодействие позволит обеспечить надежную поставку энергоносителей потребителям в Европе.
По словам экспертов, итальянские и европейские компании, которые в своей деятельности стремятся соответствовать критериям ESG и ориентируются на реалистичный, разумный энергопереход, не угрожающий Европе энергетическим голодом, имеют большие возможности для бизнеса в России. Продуктивное сотрудничество возможно во многих секторах экономики и в том числе в энергетической отрасли. Речь идет прежде всего о развитии инновационных технологий для возобновляемых источников энергии, производстве водорода, безопасной атомной энергии, а также разработке и производстве высокотехнологичного оборудования в сфере нефти и газа.
Товарооборот между Россией и Италией в прошлом году вырос в 1,5 раза и составил 31 миллиард и 400 миллионов долларов.
"Согласно имеющимся сейчас официальным данным, в период с января по октябрь 2021 года итальянский экспорт в Россию вырос на 8,7 процента, - приводит данные Антонио Фаллико. - Российский экспорт в Италию - на 49,3 процента. Такие результаты позволяют говорить о том, что мы преодолели период падения торговли, связанный с пандемией. Однако потенциал развития торгово-промышленного и финансового сотрудничества между Россией и Италией куда более значителен".
"Мы намерены осуществить целый ряд инициатив, нацеленных на продвижение на российском рынке итальянских предприятий, предлагающих передовые технологии для снижения выбросов", - заявил посол Италии в России Джорджо Стараче.
По словам Антонио Фаллико, непременным условием развития прочных и взаимовыгодных экономических и торговых взаимоотношений между Италией и Россией является взаимное доверие между Москвой и европейскими странами. Это будет способствовать комплексному развитию промышленных структур и взаимодополняющих экономических систем в интересах России и Европы, освободит экономику от влияния геополитических барьеров.
В качестве примера эффективного евразийского сотрудничества Фаллико привел деятельность той же компании "Роснефть".
"Это очень известная компания, во всем мире она пользуется заслуженным авторитетом, - отметил эксперт. - К тому же руководитель компании Игорь Сечин является президентом Евразийского экономического форума в Вероне. "Роснефть" ведет успешную деятельность на глобальном уровне от Атлантики до Тихого океана. Для того чтобы работать на всем этом пространстве, нужно учитывать специфику каждой страны, ведь у различных государств разные запросы и разные возможности. Именно с целью формирования устойчивых связей среди представителей евразийского бизнеса и достижения взаимопонимания между ними 15 лет назад был создан Веронский форум. В то время в мире существовала фактическая монополия Давосского экономического форума, который характеризует однополярное видение мира, бизнеса и геополитики. В рамках Евразийского форума мы хотим представить мир многополярным, во всей его сложности. С тем чтобы анализ общества, государств и экономики делался с учетом всех точек зрения. Это особенно важно сегодня, когда переход от однополярного к многополярному миру является совершенно очевидным фактом".