Власти Норвегии отменили почти все коронавирусные ограничения

С 12 февраля в Норвегии отменены практически все ограничения, введенные ранее на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщил премьер-министр страны Йонас Гар Стере, уточнив, что в числе отмененных мер - соблюдение безопасной дистанции, изоляция и требование носить защитные маски.

По его словам, COVID-19 больше не представляет угрозу для здоровья большей части населения страны из-за того, что норвежцы защищены прививкой, а "омикрон"-штамм вызывает менее серьезное течение болезни, передает ТАСС.

Отмечается также, что отменено требование о регистрации въезда в страну. Однако для посещения Шпицбергена по-прежнему необходим тест на коронавирус. Архипелаг также закрыт для иностранных чартеров.

Ранее правительство Норвегии отменило предписание об удаленной работе, ограничения на число участников различных мероприятий. В театрах и кинотеатрах разрешили не соблюдать безопасную дистанцию, а въезжающим - не сдавать анализ на коронавирус, срок самоизоляции был сокращен до четырех дней.