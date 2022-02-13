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Вышла iOS 15.3.1. Почему ее важно установить

Текст:   Антон Благовещенский
13.02.2022,  
22:50
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Apple выпустила новую версию iOS 15.3.1, в которой устранены серьезные ошибки. Обновление в компании называют важным.

Phone Arena напоминает, что в предыдущей версии iOS 15.3 была исправлена уязвимость в браузере Safari, которая позволяла злоумышленникам отслеживать активность пользователя в Сети. Обновление iOS 15.3.1 содержит дополнительные исправления, делающие невозможным использование опасного эксплойта.

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Кроме того, в новой версии операционки исправлена проблема, из-за которой дисплеи Брайля могли перестать работать. Установить iOS 15.3.1 можно на iPhone 6s и более новые модели. Кроме того, эти же ошибки устранены в iPadOS 15.3.1.

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