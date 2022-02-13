У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Xiaomi выпустила новый недорогой и мощный смартфон

Текст:   Антон Благовещенский
13.02.2022,  
23:06
Фото: Xiaomi Фото: Xiaomi
Фото: Xiaomi

Компания Xiaomi официально представила Redmi 10 2022 - новую модификацию своего популярного бюджетного смартфона.

Аппарат оснащен 6,5-дюймовым дисплеем с частотой обновления до 90 Гц и разрешением FullHD+, процессором MediaTek Helio G88, а также аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на мощности 18 Вт (также поддерживается обратная зарядка на мощности до 9 Вт).

Основная камера Redmi 10 2022 имеет разрешение 50 Мп, а разрешение ультраширокого модуля (угол обзора 120 градусов) составляет 8 Мп. В составе камеры также имеются модули макро и портртетный - по 2 Мп каждый. Разрешение селфи-камеры - 8 Мп.

Samsung приготовила приятный сюрприз владельцам смартфонов

Поддерживаются бесконтактные платежи NFC, FM-радио, имеются гибридный слот для SIM-карты и 3,5-мм выход на наушники. Аппарат работает под управлением MIUI 12.5 на базе Android 11.

Цена на новинку не объявлена, известно лишь, что в продажу поступят две модификации - с 4/64 и 4/128 Гб памяти. В России цены на актуальный Redmi 10 стартуют от 16 тысяч рублей.

смартфоны
Фото: Activision
Инсайдер назвал дату анонса Call of Duty: Warzone 2 11.02.2022
Samsung приготовила приятный сюрприз владельцам смартфонов 09.02.2022
Смартфоны Xiaomi получают новую прошивку. Полный список моделей 08.02.2022
Xiaomi
Фото: iStock
ФАС признала вину Google в блокировке аккаунтов на YouTube 10.02.2022
Четыре смартфона Xiaomi получили Android 12. Список моделей 03.02.2022
Смартфоны Xiaomi получают Android 12. Полный список моделей 28.01.2022