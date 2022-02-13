Xiaomi выпустила новый недорогой и мощный смартфон

Компания Xiaomi официально представила Redmi 10 2022 - новую модификацию своего популярного бюджетного смартфона.

Аппарат оснащен 6,5-дюймовым дисплеем с частотой обновления до 90 Гц и разрешением FullHD+, процессором MediaTek Helio G88, а также аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на мощности 18 Вт (также поддерживается обратная зарядка на мощности до 9 Вт).

Основная камера Redmi 10 2022 имеет разрешение 50 Мп, а разрешение ультраширокого модуля (угол обзора 120 градусов) составляет 8 Мп. В составе камеры также имеются модули макро и портртетный - по 2 Мп каждый. Разрешение селфи-камеры - 8 Мп.

Поддерживаются бесконтактные платежи NFC, FM-радио, имеются гибридный слот для SIM-карты и 3,5-мм выход на наушники. Аппарат работает под управлением MIUI 12.5 на базе Android 11.

Цена на новинку не объявлена, известно лишь, что в продажу поступят две модификации - с 4/64 и 4/128 Гб памяти. В России цены на актуальный Redmi 10 стартуют от 16 тысяч рублей.