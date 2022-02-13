Yemen News: В Йемене похищены шесть сотрудников ООН

Шесть сотрудников одной из гуманитарных структур ООН были похищены в субботу в Йемене. Они были схвачены группой вооруженных людей в провинции Абьян, передает информационный портал Yemen News.

По его данным, вместе с сотрудниками ООН в неизвестном направлении были увезены и сопровождавшие их бойцы военной полиции. Есть информация, что экстремисты пытаются договориться об обмене заложников на своих арестованных ранее подельников, передает ТАСС.

В числе похищенных - гражданин Болгарии и пятеро йеменцев, уточняет РИА Новости, ссылаясь на местные СМИ. Всемирная организация находится в тесном контакте с властями, чтобы обеспечить их возвращение.

Известно, что представители ООН находились в Йемене с рабочей поездкой для изучения гуманитарной ситуации в Абьяне.