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Рубрика: В мире

Захарова: Американские политики врали, врут и будут врать

Текст: Юрий Когалов

Американские политики всегда врали, создавая предлоги для нападения на другие страны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, будто Россия намерена создать предлог для нападения на Украину.

Фото: Анна Марченко/ТАСС
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"Американские политики врали, врут и будут врать, создавая предлоги для нападения на мирных граждан по всему миру. Это всем известно. Я бы попросила американский политический истеблишмент не брать еще один грех на душу, но не уверена, что она у них есть", - написала Захарова в своем Telegram-канале.

Чтобы не быть голословной, она напомнила об истории с пробиркой, которой размахивал госсекретарь США Колин Пауэлл в СБ ООН в 2003 году, чтобы заручиться поддержкой для вторжения в Ирак.

"Мир уже знает, кто все время врет. А тот, кто подзабыл, как Вашингтон "создает предлоги для нападения", пусть посмотрит выступление Госсекретаря США Колина Пауэлла в Совбезе ООН 5 февраля 2003 года", - отметила Захарова. Как обратила внимание представитель МИД РФ, на тот момент Вашингтон уже принял решение о вторжении в Ирак, что впоследствии признал и сам Пауэлл. Он потом заявлял в Конгрессе США, что вряд ли удастся найти в Ираке оружие массового поражения, которым он пугал Совет Безопасности." Саму речь, которую, кстати, вместе с "доказательной базой" сверстали в Совете национальной безопасности США (членом которого сегодня является Джейк Салливан) господин Пауэлл называл не иначе как "низкого уровня и неудовлетворительной", - отметила Захарова.

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