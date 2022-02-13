Захарова: Для Запада Олимпиада - не праздник

В отличие от россиян, для которых Олимпиада - праздник, для Запада это бельмо на глазу. Об этом заявили официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала "Россия-1".

"Олимпиада для российских граждан, жителей постсоветских стран - это праздник, это торжество спорта, это радость за олимпийцев. - отметила Захарова. - Для Запада - это бельмо на глазу, конкуренция в действии, в которой они проигрывают". "Для них это чей-то другой праздник, в котором они не главные", - подчеркнула официальный представитель МИД.