Зампостпреда РФ при ООН Полянский оценил ситуацию вокруг Украины

Нагнетание напряженности вокруг Украины в ближайшее время может пойти на спад, но Запад продолжит накачивать ее оружием. Такое мнение выразил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в эфире "Соловьев Live".

Он выразил надежду, что ситуация разрешится мирно. Однако нагнетание напряженности, по его словам, весьма примечательно. "Вполне вероятно, что когда пойдет разрядка, на Западе присвоят лавры себе", - отметил Полянский. Как заявил дипломат, вполне вероятно, что там заявят, что именно Запад остановил "неизбежную российскую агрессию", спас Украину, введя санкции против РФ.

В то же время первого зампостпреда РФ при ООН настораживает накачка Украины оружием в масштабах, которых прежде не видели. И делается это в противоход тому, что Москва пытается сейчас предложить Западу: разрядка напряженности, поиск путей формирования новых схем безопасности в Европе. Это шаги в совершенно другом направлении, отметил Полянский, сравнив происходящее с голливудским сценарием.

"Поэтому мы внимательно следим, видим, как истерия нарастает вопреки тому, что говорим мы, вопреки тому, что предполагают украинцы. Американцы никого не слушают. Паника не снижается, даже наоборот", - заявил дипломат.