Западные авиакомпании могут прекратить полеты на Украину с 14 февраля

Западные страховые компании могут запретить авиакомпаниям совершать полеты над Украиной с 14 февраля, передает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

По данным участников украинского страхового рынка, "британские страховые компании вводят воздушную блокаду Украины", и ни один самолет не вылетит и не взлетит из страны.

Сообщается, что крупнейшие страховщики из Великобритании отправили всем собственникам самолетов официальное сообщение, что страховое покрытие на Украине воздушных судов с понедельника больше не будет действительно.

Кроме того, страховщики требуют у авиакомпаний вывезти самолеты с территории Украины, поскольку они находятся в лизинге. Страховое покрытие рисков на остающийся в стране авиатранспорт распространятся не будет.