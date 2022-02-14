Вопросы для обсуждения:
* Что необходимо для того, чтобы усилить борьбу с нелегальной торговлей в регионах и что мешает это сделать непосредственно сейчас? Какие реальные рычаги есть у региональных властей? Как распределяется работа по борьбе с нелегальными сигаретами между силовыми органами - кто и за что отвечает, как они взаимодействуют?
* Что может стать стимулом для региональных властей и контролирующих органов для приоритезации вопроса борьбы с нелегальным рынком? Какие инструменты им нужны, чего не хватает?
* Предложение Счетной палаты - передать часть доходов от акцизов на табак в бюджеты регионов. Аргументы за и против?
* Какие изменения в законодательстве России и ЕАЭС необходимо принять?
Нелегальный оборот табачной продукции - серьезная угроза экономике страны и благополучию населения. Согласно данным исследования Национального научного центра компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции (ННЦК), в третьем квартале 2021 года доля нелегального табака на российском рынке составила как минимум 11,5%. Т. е. каждая 8-я пачка сигарет в России - нелегальная. Ежегодные потери федерального бюджета РФ из-за нелегального рынка сигарет составляют порядка 100 млрд руб.
Несмотря на существенное улучшение законодательной базы для борьбы с этой проблемой, уровень нелегального оборота сигарет во многих регионах остаётся высоким, а порой превышает среднероссийский в несколько раз. Ключевую роль в этом играет, в том числе, разница в ставках акцизов между странами ЕАЭС, что и создаёт экономические предпосылки для нелегальной торговли на территории РФ.
Онлайн-трансляция круглого стола будет доступна на сайте mc.rg.ru и на портале Стопнелегальныйтабак.рф 24 февраля 2022 г. с 11-00 мск.
Аккредитация СМИ для участия в круглом столе осуществляется по электронной почте mc@rg.ru или по телефону +7 (903) 171-81-99 до 23 февраля 18.00 мск.
Адрес медиацентра "РГ": Москва, ул. Правды, д.24, стр.4, 2-й подъезд, 9-й этаж (м. Савеловская).
Для прохода на мероприятие обязательно иметь редакционное удостоверение.
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