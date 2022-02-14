Абрамченко: Россия вдвое снизила эмиссию парниковых газов в сравнении с 1990 годом

Россия последовательно выполняет все свои международные обязательства по климатической повестке, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко. По сравнению с 1990 годом наша страна в большей степени, чем многие другие, сократила выбросы парниковых газов.

"Эти выбросы уменьшились в два раза", - подчеркнула зампред правительства.

Продолжается экологическая модернизация промышленности. "Как результат - 45 процентов нашего энергобаланса составляют низкоэмиссионные источники энергии", - сказала Абрамченко.