Актер из "Тайн следствия" и "Караморы" Виталий Лобанов умер в 43 года

10 февраля на 44-м году жизни скончался российский актер кино и ТВ Виталий Лобанов, зарекомендовавший себя эпизодическими ролями в десятках фильмов и сериалов.

Информация о смерти артиста появилась на портале "Кино-Театр.ру".

Виталий Лобанов родился 17 сентября 1978 года в Коряжме, Архангельская область. Сниматься начал в 2015-м: "Апперкот для Гитлера", "Крылья империи", "Тайны следствия", "Троцкий", "Ученица Мессинга", "Хождение по мукам", "Невский", "Ментовские войны", "Спасти Ленинград", "Шторм", другие.

Одно из последних появлений Виталия на экранах - брутальный вампирский хоррор в формате альтернативной истории "Карамора".