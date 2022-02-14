Новости

Умершую в 40 лет российскую актрису Брик кремируют в Лос-Анджелесе 14:19
СМИ: Актер Валерий Николаев помещен в психиатрическую клинику 13:12
"Зло все разрушает": фанаты раскритиковали сериал по "Властелину колец" 12:40
Актера Валерия Николаева облили кипятком в спецприемнике 12:16
Paramount выбрал актера для байопика о Бобе Марли 11:45

Актер из "Тайн следствия" и "Караморы" Виталий Лобанов умер в 43 года

Новости
    14.02.2022, 16:28
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

10 февраля на 44-м году жизни скончался российский актер кино и ТВ Виталий Лобанов, зарекомендовавший себя эпизодическими ролями в десятках фильмов и сериалов.

Информация о смерти артиста появилась на портале "Кино-Театр.ру".

Виталий Лобанов родился 17 сентября 1978 года в Коряжме, Архангельская область. Сниматься начал в 2015-м: "Апперкот для Гитлера", "Крылья империи", "Тайны следствия", "Троцкий", "Ученица Мессинга", "Хождение по мукам", "Невский", "Ментовские войны", "Спасти Ленинград", "Шторм", другие.

Одно из последних появлений Виталия на экранах - брутальный вампирский хоррор в формате альтернативной истории "Карамора".

Новости

Актриса и телеведущая Кули Робертс умерла в 49 лет 11:42
Автор "Беспринципных" Цыпкин прочитал свои рассказы для "Яндекс.Музыки" 11:00
Опубликован тизер фильма Майкла Бэя "Скорая" 10:58
Умерла создательница сериала "Шерлок" с Камбербэтчем Берил Верту 10:48
⧣ Россия
Фото: kinopoisk.ru
"Анчартед" возглавил российский прокат в выходные 09:45
Умерла актриса из "Морозко" и "голос Умки" Маргарита Корабельникова 13.02.2022
Умер один из создателей "Служебного романа" Леонид Гиммельфарб 13.02.2022
⧣ сериалы
Фото: youtube.com/ Marvel Entertainment
Появился новый ролик мини-сериала "Лунный рыцарь" 09:55
Вышел первый трейлер сериала по "Властелину Колец" 08:58
В Китае показали сериал "Друзья" с измененным сюжетом 13.02.2022
⧣ утраты
Фото: AP Photo/ Chris Pizzello
Умер режиссер "Охотников за привидениями" Айван Райтман 09:34
Умер режиссер и продюсер Рейнхард Швабеницки 13.02.2022
Умерла переводчица Ленина и Чехова Мария Антония Кабрер 13.02.2022