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Авраам Руссо рассказал, как был задержан в аэропорту Нью-Йорка

Новости
    14.02.2022, 19:39
Текст:   Кристина Верховцева
Фото: Зураб Джавахадзе/ ТАСС Фото: Зураб Джавахадзе/ ТАСС
Фото: Зураб Джавахадзе/ ТАСС

Российский певец Авраам Руссо рассказал об инциденте, который произошел с ним с аэропорту Нью-Йорка. Музыкант потерял паспорт в бизнес-классе самолета и не смог пройти контроль по прилету в США.

Руссо рассказал, что он имеет двойное гражданство, и поэтому должен при путешествии в Штаты возить с собой два паспорта.

- Скорее всего, так получилось, что когда зашел в самолет и поставил вещи, расположился, паспорт упал между сиденьями. В бизнес-классе там широко, рядом никого не было, никто не сидел, - рассказал он РИА Новости.

Певец отметил, что контроль в аэропорту был весьма жесткий, но, к счастью, его документ спустя время нашелся. А до тех пор ему пришлось доказывать свою личность водительскими правами.

52-летний Авраам Руссо живет в Америке с 2006 года. Его переезд был связан с покушением, которое музыкант пережил в 2004 году. Тогда несколько человек удерживали артиста в ресторане "Прага, после чего вывезли в дом в Подмосковье, где он пробыл еще около суток. Организатором нападения был экс-владелец Черкизовского рынка, который требовал от Руссо заключить с ним контракт на его выступления.

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