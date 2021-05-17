Похитителей певца Авраама Руссо освободили за истечением срока давности

Пресненский суд поставил точку в деле о похищении певца Авраама Руссо, случившемся еще в 2004 году. Двоих виновных приговорили к пяти и шести годам лишения свободы соответственно и освободили от наказания в связи с истечением срока давности.

Как сообщает прокуратура Москвы, подсудимые Эльяр Дамиров и Владимир Гусаков признаны виновными по статье 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Дамиров и Гусаков вместе с подельниками сначала удерживали певца в ресторане "Прага", а затем отвезли в подмосковный дом, где держали Руссо ещё почти сутки. По версии следствия, они требовали, чтобы певец отменил все концерты и заключил контракт, выгодный экс-владельцу Черкизовского рынка Тельману Исмаилову, который называл себя продюсером Руссо. Он и организовал похищение.

Напомним, сам Исмаилов объявлен в международный розыск.