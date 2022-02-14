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Рубрика: Экономика

Банк России поднял курсы евро и доллара сразу на полтора рубля

Текст: Анастасия Селиванова

Официальный курс доллара на вторник, 15 февраля, вырос более чем на полтора рубля - с 74,99 до 76,58 рубля, официальный курс евро поднялся на аналогичную величину - с 85,36 до 86,85 рубля. Это следует из данных на сайте Банка России.

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Курс доллара на Московской бирже на торгах 14 февраля к 14.25 мск торгуется у отметки 77 рублей, евро - 87 рублей. На максимуме за американскую валюту во время утренней сессии давали 78,29 рубля, за европейскую - 88,69. Долларовый индекс РТС опускался ниже 1400 пунктов, индекс МосБиржи падал ниже отметки 3400 пунктов, снижение составило 3,5-5%.

Причиной падения рубля и рублевых активов стали отголоски пятничных событий и обострение геополитической напряженности, связанной с ситуацией вокруг Украины. "Сегодня глобальные площадки пытались скорректировать потери, но после старта нашей сессии ускорили снижение. Несмотря на ухудшение ситуации на мировых рынках, а также сохранение негативного информационного фона, связанного с геополитикой, у нас не наблюдается панических распродаж. Напротив, видны покупки значительно просевших акций, что свидетельствует о том, что многие готовы брать на себя столь высокие риски, считая, что они по большей части уже заложены в котировки российских бумаг", - говорит эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

В начале сессии рубль резко просел, обновив двухнедельный минимум, но вскоре стал укрепляться, корректируя пятничный провал. В целом российская валюта, по оценкам эксперта, выглядит неплохо на фоне внешнего рыночного и геополитического негатива. "Если эти факторы улучшатся, доллар может проверить на прочность уровень 76 рублей", - заключает Бабин.

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