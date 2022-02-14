Белорусские ученые участвуют в создании исследовательского ядерного реактора

Создание совместного с Россией исследовательского ядерного реактора и на его базе центра ядерных исследований и технологий становится перспективным научным проектом, подтвердил генеральный директор "Объединенный институт энергетических и ядерных исследований - Сосны" НАН Андрей Кузьмин.

Выступая 14 февраля в пресс-центре БЕЛТА, ученый пояснил, что речь идет не только о создании самого реактора, но и "определенных производственных, научных комплексов, которые потребляют нейтроны, производимые на этом исследовательском объекте". А в настоящее время, уточнил он, уже прорабатывается межправительственное соглашение по этому вопросу.

Как уже сообщалось, руководство НАН совместно с "Росатомом" еще пять лет назад подписали меморандум о намерениях по сотрудничеству и провели двусторонние профильные семинары. За это время разработаны основные технические требования к центру исследований на базе многоцелевого исследовательского ядерного реактора и основные элементы проекта соглашения между правительствами России и Беларуси о сотрудничестве в его сооружении.

Создание совместного предприятия Союзного государства, полагают эксперты, позволит существенно повысить экономическую эффективность проекта, способствовать расширению связей и направлений сотрудничества, повысить степень интеграции и стать очередной важной вехой на пути формирования единого научно-технологического пространства двух братских стран в области использования атомной энергии.