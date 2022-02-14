Госсекретарь Блинкен объявил о переносе посольства США из Киева во Львов

Посольство США в Киеве будет временно перенесено из Киева во Львов, объявил глава Госдепа Энтони Блинкен.
"Мы находимся в процессе временного перемещения операций посольства на Украине <...> во Львов", - цитирует ТАСС заявление Блинкена.
Это решение он объяснил "драматическим ускорением наращивания российских сил" на границе с Украиной.
Американские СМИ сообщают, что в киевском диппредставительстве сейчас уничтожается компьютерная техника и устройства для хранения информации. В Госдепе эту информацию никак не прокомментировали.
"Мы с нетерпением ждем возвращения нашего персонала в посольство [в Киеве], как только позволят условия", - подытожил Блинкен.