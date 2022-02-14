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14.02.2022 21:11
Рубрика: Власть

Более 51 тысячи военных с начала пандемии вылечили от коронавируса

Текст: Юрий Гаврилов

Минобороны РФ в специальном бюллетене на сайте ведомства опубликовало последние данные об эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах.

Фото: iStock
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Сообщается, в частности, что за минувшие сутки после лечения выздоровели от коронавируса 189 военнослужащих. А общее количество людей, которые с начала пандемии избавились от опасной вирусной инфекции, превысило в армии и на флоте 51 тысячу человек.

На сегодняшний день 5 361 военнослужащий с положительным результатом тестирования на коронавирус находятся под наблюдением врачей. Более 1 900 пациентов с новой коронавирусной инфекцией лежат в военных госпиталях. 37 военных лечатся у гражданских медиков. 86 находятся в обсерваторах. Еще 3 313 человек изолированы на дому.

Сообщается, что у абсолютного большинства болезнь протекает бессимптомно. Однако один военный находится в тяжелом состоянии. Еще у двух инфицированных коронавирусом врачи диагностировали среднюю тяжесть заболевания.

Среди военных сотрудников, курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ по данным на сегодняшний день выявлены 198 человек с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 1 376 сотрудников.

В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны России сейчас лечатся более тысячи ста человек, 313 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщили в Минобороны РФ.

В бюллетене сказано, что с началом работы многопрофильных центров, возведенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь там оказали более 30,7 тысячи пациентов, свыше 12,1 тысячи из которых гражданские люди. "Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях медицинских центров, выздоровели и были выписаны", - отметили в ведомстве.

К настоящему времени в Вооруженных силах плановую ревакцинацию прошли 611 673 человека, сообщили в Минобороны РФ.

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