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14.02.2022 22:59
Рубрика: Экономика

Цена нефти WTI превысила 95 долларов впервые с сентября 2014 года

Текст: Анастасия Селиванова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Стоимость барреля легкой техасской смеси нефти марки WTI на торгах 14 февраля преодолела отметку 95 долларов, следует из данных торгов на площадке ICE. Мартовский фьючерс на WTI к 23.00 мск торгуется по 95,3 доллара впервые с сентября 2014 года. Баррель североморской смеси Brent стоит 96,3 доллара.

Аналитики спрогнозировали значительный дефицит нефти уже в этом году

В последние недели нефть активно дорожает, устанавливая многолетние рекорды, на фоне геополитической напряженности между Россией и западными странами из-за ситуации вокруг Украины. Чем выше рынок оценивает риски, тем дороже становится нефть - как американская, так и европейская.

"Если противостояние между Россией и Западом ослабнет, Brent может скорректироваться до 90-92 долларов за баррель, - полагают аналитики "Фридом Финанс". - Однако долгосрочный тренд останется восходящим, поскольку для этого существуют фундаментальные причины. В ближайшее время мы ожидаем достижения ценой на североморскую нефть 100 долларов за баррель".

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