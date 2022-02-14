Чубайс назвал самый мучительный вопрос низкоуглеродной повестки

Новости

Полиция Украины переходит на усиленный режим работы до 19 февраля 20:20
В Минфине рассказали, сколько смогут вложить в криптовалюту "не профи" 20:14
Главы МИД РФ и Ирана обсудили нагнетание Западом обстановки вокруг Украины 20:12
Найден способ бесплатной добычи популярной криптовалюты 19:54
ФИФА определилась с переигровкой отборочного матча ЧМ-2022 Бразилия-Аргентина 19:43
Президент Украины назвал ошибкой отъезд ряда дипломатов на запад страны 19:28
Пять веков насчитывает первая изданная в Беларуси книга 19:25
В Самарской области продлили антиковидные ограничения 19:12
Болеем за Камилу: 15 февраля, с 13:30 мск на Первом канале трансляция выступлений фигуристок 19:06
Зеленский призвал депутатов, покинувших Украину, вернуться в течение суток 19:05
Умер кинооператор Владислав Мезенцев 19:05
Шольц: Зеленский представит проект закона по особому статусу Донбасса 18:58
Полиция Парижа обезвредила вооруженного ножом мужчину 18:58
Народную артистку Зинаиду Кириенко похоронят на Троекуровском кладбище 18:55
Минск: ЦИК аккредитовал уже свыше ста зарубежных наблюдателей 18:45
Минометчики ЮВО использовали на полигоне в Крыму разведывательно-огневой комплекс 18:41
Экипажи Т-72Б3 и специалисты РЭБ уничтожили условного противника под Оренбургом 18:24
В Госдуме проработают нормы о защите христианских ценностей 18:24
Бобслеисты Гайтюкевич и Лаптев идут третьими в двойках после второй попытки на ОИ 17:56
Песков: Путин одобрил проект ответа США, утвердит своевременно 17:48
В России возник дефицит профессиональных водителей 17:48
Власти Германии сообщили, что газохранилища в стране заполнены на 35% 17:43
Сын президента Туркмении примет участие в президентских выборах 17:34
Генерала приговорили к 4,5 года колонии по делу о махинациях в "Воентелекоме" 17:34
Испанская полиция отменит требования к минимальному росту сотрудников 17:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Яков Миркин: Как же обуздать инфляцию
Яков Миркин: Как же обуздать инфляцию
Болеем за Камилу: 15 февраля, начиная с 13:30 мск смотрим на Первом канале
Болеем за Камилу: 15 февраля, начиная с 13:30 мск смотрим на Первом канале
14.02.2022 20:15
Рубрика: Экономика

Чубайс назвал самый мучительный вопрос низкоуглеродной повестки

Текст: Сергей Тихонов
Российская газета - Федеральный выпуск № 33(8681)
Плата за углерод - это самый мучительный вопрос в низкоуглеродной повестке России, сказал спецпредставитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс, выступая на совещании правительства под руководством первого вице-премьера Андрея Белоусова. На встрече обсуждался план выполнения национальной Стратегии социально-экономического развития России с низким уровнем выбросов парниковых газов, подготовленный Минэкономразвития.
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

По словам Чубайса, даже при самом оптимистичном для России сценарии, если трансуглеродный сбор ЕС составит 10 долларов за тонну CO2, стоимость его для экономики нашей страны будет 1,5 трлн рублей. Если же заложить реальную цену в 100 долларов за тонну углерода, то это будет "совсем другая жизнь", цитирует спецпредставителя РБК.

Фото: Jean-Francois Badias / POOL / AFP
Франция делает ставку на атомную энергетику вразрез с Германией

По его мнению, в России нужно как можно скорее вводить плату за выбросы углерода уже с 2023 года, чтобы эти средства шли в бюджет нашей страны, а не пополняли казну Евросоюза.

Выбросы парниковых газов в России составляют более 1,5 млрд тонн уже с учетом поглощения CO2 лесами и полями нашей страны. Сегодняшняя стоимость квот на выбросы парниковых газов в Европе - 104 доллара за тонну CO2. В России торговля квотами на выбросы CO2 по европейскому шаблону не введена. В нашей стране работает механизм "зеленых" сертификатов, которые выпускают предприятия, сокращающие выбросы или реализующие климатические проекты по увеличению поглощающей CO2. Например, высаживающие новые леса. Эти сертификаты могут приобрести "грязные" компании, которые пока по разным причинам не могут снизить свой углеродный след.

Европейский трансграничный углеродный налог (CBAM) будет действовать по упрощенной схеме с 2023 года. С 2026 года планируется запустить механизм полноценно. Импортеры товаров в ЕC должны будут приобретать сертификат, соответствующий цене за выбросы парниковых газов. Европа - главный торговый партнер России (оборот 2021 года - 282 млрд долларов), причем мы экспортируем в ЕС в основном энергетическое сырье и ресурсы. Весь экспорт России в ЕС в 2021 году составил 188 млрд долларов.

Потери РФ от углеродного сбора ЕС могут составить 3-5 млрд долларов в год

При этом многие эксперты считают, что после энергетического кризиса в Европе введение CBAM в Европе будет лишь стимулом для дальнейшего роста цен на энергетическое сырье и, как следствие, приведет к росту инфляции, что во многом обесценит как потери экспортеров, так и выгоду ЕС.

Например, в прогнозе Saxo Bank на 2022 год отмечается, что декарбонизация мира будет все больше приводить к так называемой зеленой инфляции. Поддержка процесса "зеленого" перехода будет осуществляться за счет растущих цен и спроса на сырьевые товары. В том числе это будет из-за необходимости инвесторов соблюдать принципы ESG (высокая экологическая, социальная и корпоративная ответственность - "РГ"), запрещающие финансировать добычу полезных ископаемых.

Экономика Отрасли Энергетика Общество Экология

Главное сегодня

Путин спросил Лаврова, есть ли шанс договориться с США и НАТО
МИД: РФ будет добиваться конкретной реакции от каждой страны по вопросам безопасности
Песков: Основы политики по сохранению традиционных ценностей будут дорабатываться
Депутаты от "Единой России" внесли в ГД проект о консультациях на тему признания ЛНР и ДНР
Генерала приговорили к 4,5 года колонии по делу о махинациях в "Воентелекоме"
Названы города, где жилье на вторичном рынке оказалось дороже новостроек
Сколько стоит лечение COVID-19