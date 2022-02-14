Чубайс назвал самый мучительный вопрос низкоуглеродной повестки

Плата за углерод - это самый мучительный вопрос в низкоуглеродной повестке России, сказал спецпредставитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс, выступая на совещании правительства под руководством первого вице-премьера Андрея Белоусова. На встрече обсуждался план выполнения национальной Стратегии социально-экономического развития России с низким уровнем выбросов парниковых газов, подготовленный Минэкономразвития.

По словам Чубайса, даже при самом оптимистичном для России сценарии, если трансуглеродный сбор ЕС составит 10 долларов за тонну CO2, стоимость его для экономики нашей страны будет 1,5 трлн рублей. Если же заложить реальную цену в 100 долларов за тонну углерода, то это будет "совсем другая жизнь", цитирует спецпредставителя РБК.

По его мнению, в России нужно как можно скорее вводить плату за выбросы углерода уже с 2023 года, чтобы эти средства шли в бюджет нашей страны, а не пополняли казну Евросоюза.

Выбросы парниковых газов в России составляют более 1,5 млрд тонн уже с учетом поглощения CO2 лесами и полями нашей страны. Сегодняшняя стоимость квот на выбросы парниковых газов в Европе - 104 доллара за тонну CO2. В России торговля квотами на выбросы CO2 по европейскому шаблону не введена. В нашей стране работает механизм "зеленых" сертификатов, которые выпускают предприятия, сокращающие выбросы или реализующие климатические проекты по увеличению поглощающей CO2. Например, высаживающие новые леса. Эти сертификаты могут приобрести "грязные" компании, которые пока по разным причинам не могут снизить свой углеродный след.

Европейский трансграничный углеродный налог (CBAM) будет действовать по упрощенной схеме с 2023 года. С 2026 года планируется запустить механизм полноценно. Импортеры товаров в ЕC должны будут приобретать сертификат, соответствующий цене за выбросы парниковых газов. Европа - главный торговый партнер России (оборот 2021 года - 282 млрд долларов), причем мы экспортируем в ЕС в основном энергетическое сырье и ресурсы. Весь экспорт России в ЕС в 2021 году составил 188 млрд долларов.

Потери РФ от углеродного сбора ЕС могут составить 3-5 млрд долларов в год

При этом многие эксперты считают, что после энергетического кризиса в Европе введение CBAM в Европе будет лишь стимулом для дальнейшего роста цен на энергетическое сырье и, как следствие, приведет к росту инфляции, что во многом обесценит как потери экспортеров, так и выгоду ЕС.

Например, в прогнозе Saxo Bank на 2022 год отмечается, что декарбонизация мира будет все больше приводить к так называемой зеленой инфляции. Поддержка процесса "зеленого" перехода будет осуществляться за счет растущих цен и спроса на сырьевые товары. В том числе это будет из-за необходимости инвесторов соблюдать принципы ESG (высокая экологическая, социальная и корпоративная ответственность - "РГ"), запрещающие финансировать добычу полезных ископаемых.