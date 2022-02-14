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14.02.2022 07:16
Рубрика: Общество

Диетолог опровергла мифы о вреде лектинов

Текст: Ольга Орлова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Лектины, как и другие белки, необходимы организму, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог кандидат медицинских наук Екатерина Бурляева.

Фото: iStock
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Сегодня, прознав про отрицательные свойства лектинов, многие приверженцы здорового питания стали отказываться от употребления продуктов, которые богаты лектинами. Это могут быть семена, орехи, злаки, бобовые, а также картофель, помидоры, баклажаны, болгарский и острый перец. Люди "садятся" на безлектиновые диеты.

Действительно, лектины - это белки, почти не способные усваиваться организмом: пищеварительные ферменты не могут с ними справиться. Поэтому устойчивые к воздействию ферментов лектины беспрепятственно попадают в кишечник. Там связываются с гликозильными группами мембран клеток, выстилающих пищеварительный тракт, прикрепляясь к клеткам, как присоски. Из-за этого им приписывают ряд мифических свойств. Что тем самым запускаются нежелательные реакции, как местные, так и системные. Что от лектинов в кишечнике появляется слизь, что они мешают усвоению витаминов и минералов, что повышается проницаемость стенок кишечника и повреждаются эритроциты.

Однако, считает диетолог Бурляева, на самом деле лектины могут лишь усугублять существующие заболевания желудочно-кишечного тракта, таких как язвенный колит, но не провоцировать их развитие.

При этом лектины играют важную роль в организме человека: помогают в работе иммунной системы. Их способность связывать другие вещества важна тем, что при появлении патогена к клетке лектины удерживают агента на ее поверхности для дальнейшего распознавания и формирования иммунного ответа. Кроме того, лектины клеток печени связывают простой углевод галактозу, - тем самым помогают регулировать уровень глюкозы в крови.

Наконец, лектины способны помогать организму в борьбе с некоторыми онкологическими заболеваниями, поскольку способствуют уничтожению и раковых клеток. По словам доктора, ряд исследований доказали положительное действие лектинов на организм при лейкемии, лимфоме, раке груди, раке желудка, раке кожи и других онкозаболеваниях.

При возникновении проблем со здоровьем - проконсультируйтесь с врачом.

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