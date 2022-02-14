Диетолог опровергла мифы о вреде лектинов

Лектины, как и другие белки, необходимы организму, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог кандидат медицинских наук Екатерина Бурляева.

Сегодня, прознав про отрицательные свойства лектинов, многие приверженцы здорового питания стали отказываться от употребления продуктов, которые богаты лектинами. Это могут быть семена, орехи, злаки, бобовые, а также картофель, помидоры, баклажаны, болгарский и острый перец. Люди "садятся" на безлектиновые диеты.

Действительно, лектины - это белки, почти не способные усваиваться организмом: пищеварительные ферменты не могут с ними справиться. Поэтому устойчивые к воздействию ферментов лектины беспрепятственно попадают в кишечник. Там связываются с гликозильными группами мембран клеток, выстилающих пищеварительный тракт, прикрепляясь к клеткам, как присоски. Из-за этого им приписывают ряд мифических свойств. Что тем самым запускаются нежелательные реакции, как местные, так и системные. Что от лектинов в кишечнике появляется слизь, что они мешают усвоению витаминов и минералов, что повышается проницаемость стенок кишечника и повреждаются эритроциты.

Однако, считает диетолог Бурляева, на самом деле лектины могут лишь усугублять существующие заболевания желудочно-кишечного тракта, таких как язвенный колит, но не провоцировать их развитие.

При этом лектины играют важную роль в организме человека: помогают в работе иммунной системы. Их способность связывать другие вещества важна тем, что при появлении патогена к клетке лектины удерживают агента на ее поверхности для дальнейшего распознавания и формирования иммунного ответа. Кроме того, лектины клеток печени связывают простой углевод галактозу, - тем самым помогают регулировать уровень глюкозы в крови.

Наконец, лектины способны помогать организму в борьбе с некоторыми онкологическими заболеваниями, поскольку способствуют уничтожению и раковых клеток. По словам доктора, ряд исследований доказали положительное действие лектинов на организм при лейкемии, лимфоме, раке груди, раке желудка, раке кожи и других онкозаболеваниях.

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