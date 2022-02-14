В кабинете Стивена Хокинга нашли доску с неразгаданными надписями

Музей науки в Лондоне впервые выставил на обозрение часть коллекции офисных предметов, принадлежавших знаменитому физику-теоретику и космологу Стивену Хокингу. Среди экспонатов выделяется "классная доска", найденная в его кабинете и покрытая загадочными надписями.

Как сообщает The Guardian, необычный экспонат сам по себе представляет загадку, которую до сих пор не удалось разгадать. Речь идет о доске, которую Хокинг усыпал карикатурами, каракулями и уравнениями на конференции по суперпространству и супергравитации, проходившей в Кембридже в 1980 году. Говорят, что знаменитый ученый очень ею дорожил.

Эту доску эксперты называют как озадачивающим произведением искусства, так и сувениром из истории физики. Широкой публике реликвия представлена впервые, причем организаторы выставки преследуют и практическую цель.

Они призвали физиков всего мира помочь разгадать "код Хокинга", который, в числе прочего, был известен своим тонким чувством юмора. Так, Хуан-Андрес Леон, куратор офиса Стивена Хокинга, выразил надежду на то, что оставшиеся в живых участники упомянутой конференции могут объяснить, что означают некоторые наброски и комментарии на загадочной доске.

Научные достижения Хокинга были отражены в нескольких ключевых работах, написанных им еще до его восхождения на вершину славы в 1988 году. Так, в своей докторской диссертации Хокинг не только изучил процесс формирования черной дыры, но и "отмотал" его в обратном направлении. Тем самым он доказывал, что Вселенная должна была возникнуть в результате взрыва из одной точки пространства и времени.

"Хокинг использовал черные дыры как инструменты, чтобы понять еще более важные вещи, - говорит Леон. - В своих дальнейших работах Хокинг показывал, что черные дыры являются не такими уж и "черными", поскольку испускают излучение в космос до тех пор, пока не испарятся сами".

Отметим, что вместе с загадочной доской музей включил во временную экспозицию редкую копию докторской диссертации 1966 года, инвалидное кресло Хокинга, а также множество его других личных вещей. Напомним, сердце видного ученого перестало биться в 2018 году.