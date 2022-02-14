Джонсон призвал все страны к диалогу с Россией, чтобы предотвратить конфликт

Все участники международного сообщества должны начать переговоры с Россией, чтобы предотвратить военный конфликт. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

"Мы призываем всех принимать участие в диалоге и обращаемся к российскому правительству с призывом не допустить ошибки, которая бы имела катастрофические последствия для России", - написал Джонсон на своей странице в Twitter.

Британский премьер отметил, что мир стоит на "краю пропасти". "Но у президента Путина еще есть время отойти от края", - добавил он.

Агентство ТАСС сообщило, что в скором времени Джонсон проведет телефонный разговор с президентом США Джо Байденом и рядом глав стран Европы. Основной темой станет ситуация вокруг Украины.