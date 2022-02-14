Экс-агент кубинской разведки: Американцы не могут отличить правду от лжи

Бывший сотрудник кубинских спецслужб Перси Альварадо, до 1998 года работавший на территории США, в интервью порталу "Украина.ру" рассказал о слабых местах американского народа. По словам кубинца, большинство американцев не способны самостоятельно определить правдивость того или иного события, представленного в СМИ.

"Я считаю, что американцы - великий народ, у которого есть "ахиллесова пята" - они позволяют манипулировать собой основным СМИ и правительствам, прибегающим ко лжи. К сожалению, основная масса американского населения не способна понять, где находится правда", - отметил Альварадо.

Отвечая на вопрос о его отношении к ситуации на Украине, кубинец отметил, что "сатанизацию" России, реализуемую при помощи СМИ, Вашингтон использует для укрепления своих позиций среди традиционных союзников, с которыми у американцев были разногласия по различным вопросам. "Этот опасный спектакль демонстрирует, что США способны прибегнуть к любым, самым необоснованным аргументам, с целью укрепления своей роли сверхдержавы, которая в последнее время пошатнулась в связи с увеличением влияния Китая и России на международную жизнь", - подчеркнул Альварадо.

Перси Франсиско Альварадо Годой родился в 1949 году в Гватемале. С 1977 года работал секретным агентом органов государственной безопасности Кубы. Находясь на территории Соединенных Штатов, смог проникнуть в различные эмигрантские кубинские организации, готовившие диверсионные и террористические акты на Кубе. Награжден государственными наградами Республики Куба.