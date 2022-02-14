Экс-президент Чехии Вацлав Клаус: Опасения России должны восприниматься всерьез

Опасения России из-за ситуации вокруг Украины "легитимны и должны восприниматься всерьез", заявил бывший президент Чехии Вацлав Клаус. Он признал, что интересы Москвы не совпадают с интересами других участников конфликта, и тем не менее, "ее опасения легитимны и должны быть восприняты всерьез​​​".

"Без России и за ее счет сегодняшний конфликт не может быть разрешен", - передает ТАСС его слова.

Клаус выразил уверенность, что "самой большой жертвой сегодняшней и ежедневно обостряющейся ситуации является и будет сама Украина".

"Давайте не будем создавать врагов из тех, кто имеет другое мнение", - сказал политик.