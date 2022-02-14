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14.02.2022 12:56
Рубрика: Общество

Эксперт оценил вероятность появления более опасного варианта коронавируса

Текст: Юрий Когалов

Сделать точный прогноз относительно Sars-Cov-2 невозможно, однако основываясь на данных о других вирусах, можно с большой долей вероятности предположить, что каждая его новая мутация будет все менее патогенной. Об этом в интервью испанской El Mundo заявил профессор иммунологии Миланского государственного университета и научный руководитель Фонда Дона Ньокки Марио Клеричи.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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"Никто не может точно сказать, что ждет нас в будущем. Тем более, что это очень странный вирус, который постоянно бросает нам вызов. Однако мы можем вспомнить, что происходило с другими вирусами", - отметил эксперт. По его словам, известно как минимум о семи случаях передачи коронавирусов от животных человеку, и Sars-Cov-2 лишь последний из них. Обычно после острой фазы вирус становится гораздо мягче. "Исходя из того, что было со всеми остальными коронавирусами, вполне логично предположить, что то же самое произойдет и с этим", - указал Клеричи.

Он обратил внимание на то, что вирусы тоже стараются выжить, потому и мутируют, становят все менее патогенными, чтобы жить вместе с носителем. Исключение из этого правила представляет только Эбола, которая заражает и убивает в течение нескольких дней.

"Основываясь на биологии вирусных инфекций, существует теоретическая возможность появления более опасного варианта, но гораздо более вероятно, что появятся другие, гораздо менее опасные варианты", - отметил Клеричи. "Вирусы, по сути, эволюционируют в конфигурацию, которая обеспечивает динамическое равновесие между человеком и вирусом, позволяя им сосуществовать", - добавил эксперт.

Как обратил внимание исследователь, существует огромное количество вирусов, из которых человек сталкивается только с 220-250, некоторые из них живут с нами уже сотни тысяч лет, другие появились недавно, так ВИЧ появился только 80 лет, а Sars-Cov-2 - два года назад.

Когда тот или иной вирус попадает в организм человека, иммунная система переключается на борьбу с ним, она ведется до тех пор, пока не будет достигнут баланс. "Потому что иммунный ответ никогда не сможет полностью убить вирус. Почти все вирусы, которые заражают нас, остаются с нами на всю жизнь в "молчаливом" состоянии, потому что иммунная система контролирует их, но никогда не уничтожает", - рассказал Клеричи. По его словам, классическим примером этого является герпес, лихорадка, появляющаяся на губах. "Она сопровождает нас всю жизнь, ее контролирует иммунная система, время от времени иммунная система ослабевает, и у нас возникает лихорадка. Не потому, что у вас новый контакт с вирусом, а потому, что вирус присутствует всегда", - отметил ученый.

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