Еще несколько стран упростили правила для въезда российских туристов

Обязательный недельный карантин для приезжающих в страну иностранцев с 14 февраля отменяет Индия, сообщают представители туриндустрии со ссылкой на документы Минздрава этой страны. Упростил также правила въезда Тунис, ограничения сняла Норвегия.

В Индии туристам больше не потребуется сдавать ПЦР-тест спустя неделю после приезда. Теперь туристы могут свободно путешествовать по стране.

Регулярное авиасообщение с Индией по решению оперативного штаба восстановили еще в октябре 2021 года. Однако это направление не пользовалось популярностью у туристов, так как многих отпугивало требование карантина, указывают в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По обновленным правилам, перед поездкой в Индию все туристы должны заполнить форму на специальном сайте, указав информацию о поездках за последние 14 дней, уточняют в АТОР. Сюда же загружается отрицательный результат теста на COVID-19, сделанный за 72 часа до поездки, или сертификат о прохождении полного цикла вакцинации. Тест сдают все российские туристы, независимо от вакцинации, так как Индия не признает российские препараты.

На борт воздушного судна допускаются только пассажиры без симптомов. При этом они должны дать согласие министерству гражданской авиации и правительству Индии через авиакомпании согласие пройти домашний самоконтроль за состоянием здоровья, если это будет необходимо.

По прибытии в Индию пассажиров выборочно тестируют на коронавирус. Далее все путешественники должны самостоятельно следить за своим здоровьем в течение следующих 14 дней после прибытия.

Однако эти правила, по мнению представителей туриндустрии, не повлияют на тех туристов, которые приезжают на Гоа и не покидают курорт до конца отпуска.

Сейчас стоимость туров в Индию на 10 дней с перелетом, но без питания, по данным агрегаторов, стартует от 75 тыс. рублей на двоих.

Возможности для путешествий расширяются и на других направлениях. С 15 февраля Тунис также пятидневный карантин по прибытии для непривитых туристов. Потребуется предъявить только отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не более чем за 48 часов до регистрации на рейс в аэропорту вылета, либо отрицательный результат экспресс-анализа, сделанного не более чем за 24 часа до регистрации на рейс. ПЦР-тесты до вылета для всех привитых путешественников старше 18 лет отменены. Вакцинированные россияне должны будут предъявить только прививочный сертификат с QR-кодом на английском языке. Тунис признает все российские вакцины.

Начали открываться для туристов и европейские страны. В Норвегии с 12 февраля отменили все въездные требования по обязательной регистрации и отрицательному тесту перед прибытием. Привитым и непривитым российским туристам при въезде в Норвегию больше не нужно больше сдавать тесты и заполнять регистрационную форму для въезда, сообщили в АТОР.

Норвегия открылась для российских туристов с 26 ноября 2021 года и возобновила выдачу туристических виз.