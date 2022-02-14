Финансист Максим Бирюков объяснил укрепление рубля после резкого падения

Курс рубля на торгах Московской биржи перешел к росту после обновления на ранних утренних торгах минимумов с конца января.

К 10.30 по мск курс доллара упал на 66 копеек - до 76,51 рубля, курс евро - на 73 копейки, до 86,81 рубля. К 13.53 по мск "американец" незначительно отыграл потери и стал стоить 76,9 рубля, "европеец" остановился на уровне 87 рублей.

"После сильнейшего ослабления укрепление рубля с большой вероятностью является техническим движением - рынок пытается нащупать новое равновесное значение, - рассказал "РГ" старший аналитик УК "Альфа-Капитал" Максим Бирюков. - Сейчас геополитика является основным фактором, определяющим динамику курса национальной валюты".

По словам эксперта, по фундаментальным показателям рубль остается глубоко недооцененной валютой, однако такой ситуация может оставаться неопределенно долго. При ослаблении геополитической напряженности можно ждать постепенного укрепления.