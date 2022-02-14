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14.02.2022 16:03
Рубрика: Экономика

"Газпром" не стал бронировать на март дополнительный транзит через Украину

Текст: Анастасия Селиванова

"Газпром" не стал бронировать дополнительные газотранспортные мощности при транзите газа через Украину, а также решил вновь не выбирать мощности трубы "Ямал - Европа", которая проходит через территорию Польши. Это следует из итогов сессий на платформах RBP и GSA.

Фото: istock
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Так, "Оператор ГТС Украины" предложил 9,8 млн кубометров газа в сутки при поставках в марте через станцию "Суджа", а также 5,2 млн кубометров в сутки через станцию "Сохрановка", однако они остались невостребованными. При этом на долгосрочных условиях бронирования "Газпром" в течение всего 2022 года должен будет прокачать 40 млрд кубометров. В среднем это составляет около 109 млн кубометров газа в сутки. В первые две недели февраля среднее значение сложилось на уровне 77 млн кубометров, пишет "Интерфакс".

На польском участке газопровода "Ямал - Европа" было предложено к бронированию для прокачки 89 млн кубометров газа в сутки, однако и они остались невостребованными. Как правило, российская компания при наличии заявок выкупает мощности на суточных, а не месячных аукционах, притом что долгосрочного контракта на прокачку через Польшу нет. Таким образом, пока труба продолжает работать в реверсном направлении, то есть газ качается не в сторону Германии, а наоборот, в Польшу. В таком режиме труба работает с 21 декабря прошлого года.

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