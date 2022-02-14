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14.02.2022 13:20

Генштаб: Запад провоцирует Украину на силовое решение проблемы Донбасса

Текст: Валентина Егорова

Оказывая Украине политическую и военную поддержку, Запад провоцирует ее на силовой сценарий восстановления контроля над Донбассом, а в перспективе - и Крымом, считает заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Станислав Гаджимагомедов.

Главы Генштабов России и США обсудили вопросы международной безопасности

"Основное деструктивное воздействие на стратегическое равновесие продолжают оказывать США и их союзники. В интересах дальнейшего искусственного поддержания напряженности Вашингтон и Брюссель спекулируют на теме приема в Североатлантический союз Украины и Грузии", - отметил он в ходе круглого стола в Совете Федерации, посвященного борьбе с глобальными вызовами и угрозами, включая кризис системы контроля над вооружениями.

"При этом Запад продолжает формировать из Украины враждебное нашей стране государство, создавая на ее территории плацдарм для размещения войск НАТО", - указал Гаджимагомедов.

"Политическая и военная поддержка из-за рубежа провоцирует Киев на силовой сценарий восстановления контроля над Донбассом, а в дальнейшем - и над Крымом", - считает он.

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