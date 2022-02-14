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14.02.2022 20:07
Рубрика: Происшествия

Глава СК проверит, как идет расследование по делу об обмане артиста Хоралова

Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 33(8681)
Александр Бастрыкин поручил доложить об итогах расследования дела о мошенничестве с недвижимостью заслуженного артиста РФ.

Несколько деятелей культуры обратились к главе Следственного комитета РФ с просьбой взять под контроль расследование дела о мошенничестве с жильем заслуженного артиста РФ Аркадия Хоралова.

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Хоралов - известный композитор и певец. А проблемы у него начались в 2009 году. Тогда знакомый Хоралова Владимир Романов предложил ему купить в рассрочку свою столичную квартиру за 450 тысяч долларов. И несколько лет Хоралов частями платил Романову эти деньги. Когда квартира была полностью выкуплена, Владимир Романов дал расписку, что все деньги получены.

Артист и не подозревал, что продавший ему квартиру Романов был не просто обычный знакомый, а еще и банкир с очень серьезными проблемами. Романова обвинили в выводе из страны больших денег из подконтрольных ему банков, которые потом успешно обанкротились, успев до этого выдать кредитов на 9 миллиардов рублей. После чего столичная полиция завела против банкира дело о преднамеренном банкротстве. А через четыре года дело чудным образом было прекращено.

Но вернемся к квартире Хоралова. В 2008 году Романов переписал квартиру, которую должен был передать артисту, на свою супругу. Хоралов об этом не знал. Как и о том, что, став собственницей, Елизавета Романова дважды заложила квартиру по двум кредитам, полученным мужем в его же проблемном банке. Один кредит - на 700 тысяч долларов, второй - на 34,5 миллиона рублей. Ни одной выплаты по кредитам так и не состоялось.

В 2014 году суд арестовал квартиру Хоралова и она была выставлена на торги, чтобы с помощью вырученных денег погасить кредиты Романовых. Обо всем этом артист узнал последним и обратился в СК.

Артист и не подозревал, что продавцом его квартиры был не просто знакомый ему человек, а банкир, имевший большие проблемы с законом

Там завели дело о крупном мошенничестве. Но дальше - тупик. Следователь почему-то посчитал, что Елизавета Романова, как домохозяйка, ни в чем не виновата. Хотя супруга банкира вообще-то по диплому имеет высшее экономическое образование. В СК Елизавета Романова рассказала, что была в курсе ситуации. Знала, что квартира куплена Аркадием Хораловым и деньги он за нее отдал ее супругу целиком.

Следствие молчит с 2017 года. А заслуженный артист, который оплатил полностью квартиру и прожил в ней со своей семьей два десятка лет, может просто оказаться на улице.

Суд

Вчера стало известно, что Росреестр оформил переход прав на недвижимость из наследства актера Алексея Баталова к его дочери Марии. Это случилось после того, как суд признал недействительным договор ренты с иждивением, заключенный с актрисой Наталией Дрожжиной.

Почти два года шел спор за недвижимость известного артиста. Возврат семье прав на недвижимость - заслуга прокуратуры. Именно она добилась признания недействительными договоров пожизненного содержания с иждивением и о переходе прав на недвижимость семьи актера к Дрожжиной. Пока шли суды, в ЕГРН была внесена запись об аресте имущества.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет

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