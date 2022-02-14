Главы МИД РФ и Ирана обсудили нагнетание Западом обстановки вокруг Украины

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор со своим иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахианом, во время которого стороны обсудили политику Запада по нагнетанию обстановки вокруг Украины. Об этом сообщили в российском МИД.

"Состоялся обстоятельный обмен мнениями по ключевым международным вопросам, включая нездоровую обстановку, нагнетаемую Западом вокруг Украины", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

По мнению МИД РФ, Вашингтон и его союзники намеренно провоцируют Киев на силовое решение конфликта на востоке Украины. Стороны также обсудили ситуацию вокруг ядерной программы Тегерана.