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Рубрика: Экономика

Госрегулирование цен на стройматериалы вводить не планируется

Текст: Марина Трубилина
Госрегулирования цен на стройматериалы вводить не планируется. Об этом рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин в интервью телеканалу "Россия 24".
Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости
Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости

Существует две полярные точки зрения на этот вопрос, отметил вице-премьер. В частности, что это рынок и не нужно его регулировать, иначе ситуация только ухудшится.

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С другой стороны, есть факторы, которые необъяснимы - например, резкое подорожание щебня на 30-50%. Подорожание перевозок, повышение зарплат и другие экономические факторы не давали предпосылок для повышения цен на щебень на такой уровень.

Ростом цен на стройматериалы занимается ФАС. В ряде случаев это абсолютное использование локальных монополий, считает Хуснуллин.

Кроме того, рост цен может регулироваться таможенными пошлинами, считает вице-премьер. Если цены будут расти, нужно отменять пошлины. Потому что за все повышения цен в итоге платит покупатель жилья.

В правительстве планируют точечно заниматься отдельными факторами. Например, битум резко подорожал из-за изменения налогообложения нефтяных компаний.

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