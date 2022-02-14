Госрегулирование цен на стройматериалы вводить не планируется

Существует две полярные точки зрения на этот вопрос, отметил вице-премьер. В частности, что это рынок и не нужно его регулировать, иначе ситуация только ухудшится.

С другой стороны, есть факторы, которые необъяснимы - например, резкое подорожание щебня на 30-50%. Подорожание перевозок, повышение зарплат и другие экономические факторы не давали предпосылок для повышения цен на щебень на такой уровень.

Ростом цен на стройматериалы занимается ФАС. В ряде случаев это абсолютное использование локальных монополий, считает Хуснуллин.

Кроме того, рост цен может регулироваться таможенными пошлинами, считает вице-премьер. Если цены будут расти, нужно отменять пошлины. Потому что за все повышения цен в итоге платит покупатель жилья.

В правительстве планируют точечно заниматься отдельными факторами. Например, битум резко подорожал из-за изменения налогообложения нефтяных компаний.