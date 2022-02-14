Химики нашли в бутилированной воде опасные вещества

Новости

Во вторник температура воздуха в Москве приблизится к рекорду 16:59
Москалькова выясняет, почему ректору "Шанинки" отказывают в более мягкой мере пресечения 16:48
Актер из "Тайн следствия" и "Караморы" Виталий Лобанов умер в 43 года 16:28
Лавров: НАТО делает все, чтобы определять развитие ситуации в Европе 16:24
Путин спросил Лаврова, есть ли шанс договориться с США и НАТО 16:22
Лавров: принцип неделимой безопасности отличается от того, что пытается представить Запад 16:18
Австрийские прыгуны на лыжах с трамплина победили в командном первенстве на ОИ 16:15
"Газпром" не стал бронировать на март дополнительный транзит через Украину 16:03
Лавров: США дали отрицательный ответ по предложениям РФ по безопасности 16:01
Артиллеристы Северного флота уничтожили условные танки прямой наводкой 15:52
МИД Греции сообщил о гибели двух соотечественников от рук военных Украины 15:37
Фристайлистка Гуськова принесла Беларуси вторую медаль Олимпиады в Пекине 15:33
Упрощенный порядок установления инвалидности продлят до 1 июля 15:27
Несырьевой неэнергетический экспорт из России достиг исторического максимума 15:19
МИД РФ не исключает провокаций в отношении ДНР и ЛНР 14:40
Банк России поднял курсы евро и доллара сразу на полтора рубля 14:38
Песков объявил о планах России на участие в Олимпиадах со своей атрибутикой 14:34
В Ростове создали "живую картину" про освобождение города в 1943 году 14:24
Песков заявил о масштабном перемещении военных на Украине 14:22
Время старта мужской биатлонной эстафеты на Олимпиаде в Пекине перенесли 14:19
Песков: Основы политики по сохранению традиционных ценностей будут дорабатываться 14:11
Назван состав сборной России на мужскую биатлонную эстафету на Олимпиаде в Пекине 14:08
Песков пожелал здоровья Зюганову и Жириновскому 14:07
Песков рассказал о последствиях отказа Украины от НАТО 14:05
Песков о вручении "золота" фигуристам: Это требует активной работы спортивных властей 13:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Яков Миркин: Как же обуздать инфляцию
Яков Миркин: Как же обуздать инфляцию
Расписание трансляций олимпийских соревнований на 14 февраля
Расписание трансляций олимпийских соревнований на 14 февраля
14.02.2022 16:11
Рубрика: Общество

Химики нашли в бутилированной воде опасные вещества

Текст: Юлия Мякишева

Ученые Копенгагенского университета обнаружили сотни химических веществ в воде, которая сутки простояла в многоразовой бутылке из пластика. Среди таких веществ некоторые оказались потенциально опасны для человека.

Фото: istock
Чем опасны наночастицы пластика, которые есть даже в организме человека

Исследование показало в воде наличие, в том числе, никогда ранее не встречавшихся в пластике веществ. Так, из пластика выделилось 400 веществ и из моющего средства - 3500. Большая часть оказалась неизвестными, их предстоит идентифицировать и определить, насколько они токсичные. Среди тех, что удалось определить сразу - антиоксиданты, разрушители пластика, разделитель антиадгезив, инсектицид диэтилтолуамид, а также фотоинициаторы, которые потенциально являются эндокринными разрушителями и канцерогенами.

В работе ученые использовали тару точно также, как ее используют люди в обычной жизни. Часто люди пьют воду, налитую в бутылку несколько часов назад. Поэтому химики решили проверить, что происходит с такой водой через сутки. Была проанализирована жидкость из бутылок, вымытых в посудомойке, и тех, что были после машинной мойки тщательно промыты в водопроводной воде. Использовались как новые бутылки, так и те, которыми пользовались уже давно. Всего протестировали три разных типа бутылок.

Мойка в машине изнашивает пластик, поэтому из него начинают выделяться вещества. В новых многоразовых бутылках после дополнительного ополаскивания в воде осталось около 500 различных веществ. Более 100 из этих веществ были получены из самого пластика.

Несмотря на такие показатели, ученые пока не дают точного ответа, вредна ли такая вода или нет. Пока она располагают данными о концентрации, а токсикологическое исследование еще не завершено, при этом, сами авторы статьи говорят о том, что предпочтут пользоваться стеклянной бутылкой или той, что сделана из нержавеющей стали.

Общество Наука

Главное сегодня

МИД: РФ будет добиваться конкретной реакции от каждой страны по вопросам безопасности
Песков: Основы политики по сохранению традиционных ценностей будут дорабатываться
Депутаты от "Единой России" внесли в ГД проект о консультациях на тему признания ЛНР и ДНР
Песков о вручении "золота" фигуристам: Это требует активной работы спортивных властей
Банк России поднял курсы евро и доллара сразу на полтора рубля
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно сдавать ПЦР-тест
Как обезопасить себя при посещении сайтов и соцсетей