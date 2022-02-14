Химики нашли в бутилированной воде опасные вещества

Ученые Копенгагенского университета обнаружили сотни химических веществ в воде, которая сутки простояла в многоразовой бутылке из пластика. Среди таких веществ некоторые оказались потенциально опасны для человека.

Исследование показало в воде наличие, в том числе, никогда ранее не встречавшихся в пластике веществ. Так, из пластика выделилось 400 веществ и из моющего средства - 3500. Большая часть оказалась неизвестными, их предстоит идентифицировать и определить, насколько они токсичные. Среди тех, что удалось определить сразу - антиоксиданты, разрушители пластика, разделитель антиадгезив, инсектицид диэтилтолуамид, а также фотоинициаторы, которые потенциально являются эндокринными разрушителями и канцерогенами.

В работе ученые использовали тару точно также, как ее используют люди в обычной жизни. Часто люди пьют воду, налитую в бутылку несколько часов назад. Поэтому химики решили проверить, что происходит с такой водой через сутки. Была проанализирована жидкость из бутылок, вымытых в посудомойке, и тех, что были после машинной мойки тщательно промыты в водопроводной воде. Использовались как новые бутылки, так и те, которыми пользовались уже давно. Всего протестировали три разных типа бутылок.

Мойка в машине изнашивает пластик, поэтому из него начинают выделяться вещества. В новых многоразовых бутылках после дополнительного ополаскивания в воде осталось около 500 различных веществ. Более 100 из этих веществ были получены из самого пластика.

Несмотря на такие показатели, ученые пока не дают точного ответа, вредна ли такая вода или нет. Пока она располагают данными о концентрации, а токсикологическое исследование еще не завершено, при этом, сами авторы статьи говорят о том, что предпочтут пользоваться стеклянной бутылкой или той, что сделана из нержавеющей стали.