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Рубрика: Экономика

Индекс Мосбиржи упал на утренних торгах ниже 3400 пунктов

Текст: Алексей Рыбин
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) обваливался на утренних торгах до 3352,01 пункта. Это произошло впервые с 27 января, свидетельствуют данные биржи.

Цена нефти Brent впервые с октября 2014 года превысила 96 долларов за баррель

По состоянию на 7:49 мск рублевый индекс iMOEX2 поднялся до 3416,68 пунктов.

Также активно на открытии торгов утром 14 февраля повели себя валюты. Доллар к 07:19 мск подскочил практически до 78 рублей, а евро - до 88,51 рубля. По состоянию на 07:42 доллар скорректировался до 77,6 рублей, а евро - до 88,03 рубля.

Снижение курса рубля происходит на фоне нестабильной внешнеполитической ситуации.

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