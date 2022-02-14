Испанская полиция отменит требования к минимальному росту сотрудников

Маленький рост больше не будет помехой для поступления на службу в Национальную полицию Испании. Министерство внутренних дел пиренейского королевства решило отменить это требование. Как заявил глава ведомства Фернандо Гранде-Марласка, это позволит многим женщинам, желающим посвятить себя обеспечению правопорядка, реализовать свою мечту.

По словам министра, до сих пор правила были более строгими по отношению именно к женщинам. Для них предел был всего на два сантиметра ниже среднего роста представительниц прекрасного пола в Испании, в то время как для мужчин эта разница достигала девяти сантиметров. Поступить на службу в полицию могли лишь мужчины при росте более 1,65 метра, для женщин эта планка была установлена на уровне 1,6 метра.

Как заявил Гранде-Марласка, с изменением правил Испания встанет на одном уровне с Францией, Италией, Нидерландами, Финляндией, Словакией, Швецией, Норвегией, Австрией, Ирландией, Великобританией, Румынией, Данией и Германией, где прием в правоохранительные органы не ограничен требованиями к росту. Как ожидается, в ближайшее время будут подготовлены все необходимые документы, чтобы закрепить принятое решение, и уже следующий набор будет оцениваться по иным критериям.

Как обратили внимание в МВД Испании, минимальные требования к росту будут сохранены для тех, кто хочет попасть в определенные спецподразделения, где телосложение играет большую роль в выполнении их задач.