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Текст:   Марина Трубилина 
13:30 14.02.2022

Кабмин разработал новые меры поддержки по ипотеке для каждого региона

Фото: Сергей Михеев/РГ Фото: Сергей Михеев/РГ
Фото: Сергей Михеев/РГ

В правительстве РФ готовят меры по "точечному" продлению льготной ипотеки. Об этом рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин в интервью телеканалу "Россия 24".

Фото: Сергей Михеев/РГ
Спрос на ипотеку сильнее всего вырос в 2021 году на юге России

В апреле 2020 года было принято решение оказать меры поддержки ипотеки в целом. "За это время мы отработали каждый регион и понимаем, где какая ситуация, - сказал Хуснуллин. - У нас семь типов регионов - где-то спрос опережает предложение, где-то предложение опережает спрос".

Сейчас в правительстве подготовили меры поддержки ипотеки для каждого региона, а не в целом. "Где-то надо снижать ипотеку, где-то, наоборот, не надо ничего поддерживать, где и так много на рынке предлагается жилья. Новые меры мы, безусловно, будем предлагать", - подчеркнул вице-премьер.

Кроме того, эти меры точно будут социально направленными - на помощь с ипотекой, например, молодым семьям или другим льготным категориям граждан. Меры будут предлагаться к середине года, когда подойдет очередной срок завершения льготной ипотеки.

Поставленный сейчас срок завершения ипотеки - 1 июля - подогревает спрос, отметил Хуснуллин. Когда ипотечные ставки стремятся к 12%, взять ипотеку по программе с господдержкой под 7% стремятся даже те, кто собирался покупать жилье позже.

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