Кабмин разработал программу в области экологического развития до 2030 года

Правительство разработало федеральную программу в области экологического развития и климатических изменений до 2030 года, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Цель этого документа - сконцентрировать научный и технический потенциал, чтобы сформировать базу достоверных данных об окружающей среде и климате, разработать наукоемкие технологии и необходимый инструментарий для проведения принципиально новых исследований в экологии", - рассказал он на оперативном совещании со своими заместителями. По словам премьера, еще одним значимым направлением программы является создание системы мониторинга выбросов и поглощений парниковых газов.

"Реализация программы позволит получить научные результаты и разработать прорывные технологии, которые помогут управлять климатическими рисками и также минимизировать их", - считает Мишустин.