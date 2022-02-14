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Рубрика: Культура

Как подарить электронную книгу

Текст: Наталья Лебедева
14 февраля во всем мире отмечают день влюбленных… в книгу. Международный день книгодарения - лучший повод подарить другу хорошую книгу. Списков книг и советов в интернете предостаточно на любой вкус, цвет и кошелек. А что сравниваться с этим чарующим ароматом бумаги и типографской краски и так приятно шуршащими страницами? Но что делать, когда хочешь сделать лучший в мире литературный подарок, а настоящая бумажная книга по каким-то причинам недоступна. Выход есть - подарить электронную книгу. Вот несколько советов, как это можно сделать.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Оставим в стороне споры о преимуществах бумажной и электронной книг. У второй есть свои бесспорные плюсы: стоит в разы дешевле, не занимает место на полке, можно читать в любом месте, лишь бы под рукой был подходящий гаджет - смартфон, планшет или компьютер.

Фото: KENZO TRIBOUILLARD / AFP
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Купить электронную версию книги очень легко - заходите на сайт интернет-магазина, находите нужное вам издание, оплачиваете покупку онлайн и получаете файл или ссылку. Все, читайте на здоровье.

Но что делать, если вы хотите подарить электронную книгу? Конечно, можно отправить уже купленный файл, но это будет не совсем законно. Когда покупаете электронную книгу, вы обязуетесь не копировать и не распространять ее, чтобы не нарушить ничьи авторские права. Мы же законопослушные читатели, поэтому выберем другой способ.

Самый удобный и простой - отправить другу подарочный сертификат от известного книжного-гипермаркета. Такую услугу предоставляет, например, сервис "ЛитРес". Все, что нужно - указать сумму и электронный адрес или телефон получателя. А он уже сам выберет и скачает себе понравившуюся книгу.

Еще один способ доступен пока только пользователям "Сбербанк.Онлайн". Они могут выбрать любую книгу из ассортимента "ЛитРес" и подарить ее через "Диалоги" в приложении "Сбербанк Онлайн". Для этого в чате с пользователем нужно нажать на "плюс" и выбрать функцию "Подарки". Сразу после оплаты сертификат на книгу будет отправлен адресату. Получатель сможет прочитать книгу на сайте, в приложении "ЛитРес" или скачать в нужном формате.

Фото: iStock
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Наконец, третий способ - отправляйтесь на сайты своих любимых издательств, многие из них с удовольствием отправят электронную книгу в подарок. Например, издательство "МИФ" запустил акцию "Дарите подарки с электронными книгами". Действия все те же - выбираете книгу, оплачиваете и подарок отправляется адресату.

Не знаете, какую книгу выбрать, посмотрите подборки лучших книжных новинок на портале "ГодЛитературы.РФ". Там огромный выбор художественной литературы, книг в жанре нон-фикшн и самых интересных изданий для детей.

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