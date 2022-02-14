Какие продукты нужно есть, чтобы продлить жизнь на 10 лет

Американские ученые из Центра биомедицинских исследований Пеннингтона выяснили, что намеренное сокращение калорий может не только улучшить здоровье, но и продлить человеку жизнь.

"Ограничение калорий улучшает метаболические и иммунные реакции, которые помогают определить, как долго может прожить человек, при этом сохраняя отменное здоровье", - говорится в их новом исследовании, опубликованном в журнале Science.

"Два года умеренного ограничения калорий перепрограммировали пути в жировых клетках, которые помогают регулировать то, как митохондрии вырабатывают энергию, противовоспалительные реакции организма и, возможно, продолжительность жизни", - отмечает Эрик Равуссин, доктор философии, заместитель исполнительного директора по клиническим наукам в Центре биомедицинских исследований Пеннингтона. Другими словами, ограничение калорий перестраивает многие метаболические и иммунные реакции, которые увеличивают продолжительность жизни и сохраняют здоровье.

Исследование показало, что люди, сократившие потребление калорий примерно на 14 процентов в течение двух лет, вырабатывали больше Т-клеток, которые играют ключевую роль в иммунной функции и замедляют процесс старения. "С возрастом у людей вырабатывается меньше Т-клеток. В результате пожилым людям труднее бороться с инфекциями и некоторыми видами рака, - поясняет Эрик Равуссин. - Ограничение калорий помогает предотвратить сокращение вилочковой железы, чтобы человек вырабатывал больше Т-клеток".

В дополнение к повышению иммунитета увеличение количества Т-клеток способно сжигать запасы жирных кислот. Если же человек не сжигает такое "топливо", то жир может накапливаться в таких органах, как мышцы и печень, что приводит к резистентности к инсулину, ожирению, диабету 2 типа и старению.

В то же время в другом исследовании утверждается, что устойчивый переход от типичного к оптимизированному рациону питания с раннего возраста может привести к увеличению продолжительности жизни более чем на 10 лет. Человеку стоит больше употреблять в пишу бобовых, цельного зерна и орехов, в то же время сократив потребления красного мяса и переработанного мяса. Фрукты и овощи также оказывают положительное влияние на здоровье. Они должны быть в ежедневном рационе человека.