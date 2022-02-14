Какие продукты нужно есть, чтобы продлить жизнь на 10 лет

Новости

Во вторник температура воздуха в Москве приблизится к рекорду 16:59
Москалькова выясняет, почему ректору "Шанинки" отказывают в более мягкой мере пресечения 16:48
Актер из "Тайн следствия" и "Караморы" Виталий Лобанов умер в 43 года 16:28
Лавров: НАТО делает все, чтобы определять развитие ситуации в Европе 16:24
Путин спросил Лаврова, есть ли шанс договориться с США и НАТО 16:22
Лавров: принцип неделимой безопасности отличается от того, что пытается представить Запад 16:18
Австрийские прыгуны на лыжах с трамплина победили в командном первенстве на ОИ 16:15
"Газпром" не стал бронировать на март дополнительный транзит через Украину 16:03
Лавров: США дали отрицательный ответ по предложениям РФ по безопасности 16:01
Артиллеристы Северного флота уничтожили условные танки прямой наводкой 15:52
МИД Греции сообщил о гибели двух соотечественников от рук военных Украины 15:37
Фристайлистка Гуськова принесла Беларуси вторую медаль Олимпиады в Пекине 15:33
Упрощенный порядок установления инвалидности продлят до 1 июля 15:27
Несырьевой неэнергетический экспорт из России достиг исторического максимума 15:19
МИД РФ не исключает провокаций в отношении ДНР и ЛНР 14:40
Банк России поднял курсы евро и доллара сразу на полтора рубля 14:38
Песков объявил о планах России на участие в Олимпиадах со своей атрибутикой 14:34
В Ростове создали "живую картину" про освобождение города в 1943 году 14:24
Песков заявил о масштабном перемещении военных на Украине 14:22
Время старта мужской биатлонной эстафеты на Олимпиаде в Пекине перенесли 14:19
Песков: Основы политики по сохранению традиционных ценностей будут дорабатываться 14:11
Назван состав сборной России на мужскую биатлонную эстафету на Олимпиаде в Пекине 14:08
Песков пожелал здоровья Зюганову и Жириновскому 14:07
Песков рассказал о последствиях отказа Украины от НАТО 14:05
Песков о вручении "золота" фигуристам: Это требует активной работы спортивных властей 13:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Яков Миркин: Как же обуздать инфляцию
Яков Миркин: Как же обуздать инфляцию
Расписание трансляций олимпийских соревнований на 14 февраля
Расписание трансляций олимпийских соревнований на 14 февраля
14.02.2022 17:15
Рубрика: Общество

Какие продукты нужно есть, чтобы продлить жизнь на 10 лет

Текст: Ольга Игнатова
Американские ученые из Центра биомедицинских исследований Пеннингтона выяснили, что намеренное сокращение калорий может не только улучшить здоровье, но и продлить человеку жизнь.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Ограничение калорий улучшает метаболические и иммунные реакции, которые помогают определить, как долго может прожить человек, при этом сохраняя отменное здоровье", - говорится в их новом исследовании, опубликованном в журнале Science.

Фото: iStock
Эндокринолог назвала продукты, приводящие к отекам

"Два года умеренного ограничения калорий перепрограммировали пути в жировых клетках, которые помогают регулировать то, как митохондрии вырабатывают энергию, противовоспалительные реакции организма и, возможно, продолжительность жизни", - отмечает Эрик Равуссин, доктор философии, заместитель исполнительного директора по клиническим наукам в Центре биомедицинских исследований Пеннингтона. Другими словами, ограничение калорий перестраивает многие метаболические и иммунные реакции, которые увеличивают продолжительность жизни и сохраняют здоровье.

Исследование показало, что люди, сократившие потребление калорий примерно на 14 процентов в течение двух лет, вырабатывали больше Т-клеток, которые играют ключевую роль в иммунной функции и замедляют процесс старения. "С возрастом у людей вырабатывается меньше Т-клеток. В результате пожилым людям труднее бороться с инфекциями и некоторыми видами рака, - поясняет Эрик Равуссин. - Ограничение калорий помогает предотвратить сокращение вилочковой железы, чтобы человек вырабатывал больше Т-клеток".

В дополнение к повышению иммунитета увеличение количества Т-клеток способно сжигать запасы жирных кислот. Если же человек не сжигает такое "топливо", то жир может накапливаться в таких органах, как мышцы и печень, что приводит к резистентности к инсулину, ожирению, диабету 2 типа и старению.

В то же время в другом исследовании утверждается, что устойчивый переход от типичного к оптимизированному рациону питания с раннего возраста может привести к увеличению продолжительности жизни более чем на 10 лет. Человеку стоит больше употреблять в пишу бобовых, цельного зерна и орехов, в то же время сократив потребления красного мяса и переработанного мяса. Фрукты и овощи также оказывают положительное влияние на здоровье. Они должны быть в ежедневном рационе человека.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

Главное сегодня

МИД: РФ будет добиваться конкретной реакции от каждой страны по вопросам безопасности
Песков: Основы политики по сохранению традиционных ценностей будут дорабатываться
Депутаты от "Единой России" внесли в ГД проект о консультациях на тему признания ЛНР и ДНР
Песков о вручении "золота" фигуристам: Это требует активной работы спортивных властей
Банк России поднял курсы евро и доллара сразу на полтора рубля
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно сдавать ПЦР-тест
Как обезопасить себя при посещении сайтов и соцсетей