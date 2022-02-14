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14.02.2022 19:09
Рубрика: В мире

Канцлер ФРГ Олаф Шольц посетил Киев и прилетает на переговоры в Москву

Текст: Екатерина Забродина
Российская газета - Федеральный выпуск № 33(8681)
Канцлер Германии Олаф Шольц начал неделю с дипломатического турне: 14 февраля он посетил Киев, а 15 февраля прилетает в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Накануне украинские власти усилили давление на Берлин, потребовав поставить им 12 тысяч противотанковых ракет.
Канцлер Германии Олаф Шольц начал неделю с визитов в Киев и Москву. Фото: Reuters Канцлер Германии Олаф Шольц начал неделю с визитов в Киев и Москву. Фото: Reuters
Канцлер Германии Олаф Шольц начал неделю с визитов в Киев и Москву. Фото: Reuters

Издание Politico подметило примечательную деталь в графике канцлера: он не остался ночевать в украинской столице, а вернулся вечером в Берлин. И уже оттуда во вторник, 15 февраля, "с чистого листа" вылетает в Москву. Визит Шольца в РФ не был спонтанным, но готовился заранее: еще в первых числах февраля в Кремле подтвердили, что у российского лидера намечаются "субстантивные двусторонние переговоры" с главой немецкого кабмина. Накануне поездки Шольц оказался под беспрецедентным прессингом со стороны ведущих немецких СМИ. Вот уже несколько недель они обвиняют канцлера в "нерешительности", "мягкотелости" и даже "тактике устрицы" в отношении Москвы.

Фото: Michael Sohn / POOL / AFP
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Напомним, во время визита в Вашингтон, где у Шольца на прошлой неделе состоялись переговоры с президентом США Джо Байденом, гость из Берлина филигранно обошел тему "Северного потока - 2". Хотя журналисты на пресс-конференции буквально выкручивали ему руки, требуя объявить о санкциях в отношении газопровода "в случае российского вторжения на Украину". В ответ Шольц повторил уже привычную формулу о "всех возможных опциях на столе", однако не стал обещать, что Германия будет готова выйти из проекта.

Также до последнего Берлин отказывался от поставок вооружений Украине. Как писала газета FAZ, 3 февраля украинская сторона направила немецким партнерам "список пожеланий", в котором фигурировали "электронные системы определения местоположения, устройства разминирования, защитные костюмы, цифровые радиостанции, радиолокационные станции или приборы ночного видения". А перед самым визитом Шольца в Киев посол Украины в Берлине Андрей Мельник внезапно выдвинул новое требование о 12 тысячах противотанковых ракет. По данным издания, как раз в эти дни запрос находился на стадии рассмотрения.

На фоне муссирования спекуляций о "готовящемся вторжении РФ" федеральной канцелярии пришлось даже выступить с опровержением, будто Олаф Шольц летит в Москву, "чтобы предотвратить войну". "Это не попытка предотвратить войну, но часть дипломатических усилий по разрешению российско-украинского кризиса", - заявил агентству Reuters источник в ближайшем окружении Шольца. В Берлине также уверяют, что хотели бы лучше понять "российские озабоченности" в вопросах безопасности. Даже министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, которая также недавно посетила Москву, признала в воскресной программе на телеканале ARD: в Берлине не видят "никаких признаков того, что военное вторжение - дело решенное". Нет сомнений, что в Москве речь пойдет не только о региональных темах, но и об экономических связях двух стран. Politico напоминает, что связи эти "чрезвычайно тесны: Германия является вторым по величине торговым партнером России после Китая, а на российский газ приходится до 55 процентов немецкого импорта голубого топлива".

К слову, ранее Олаф Шольц, будучи министром финансов в правительстве Меркель, уже пересекался с Владимиром Путиным - например, на саммитах "двадцатки" в Осаке и в Буэнос-Айресе. Однако плотных двусторонних переговоров тет-а-тет у политиков еще не было.

Кстати

Олаф Шольц завел официальный аккаунт в Twitter в дополнение к личному. Буквально за сутки у странички Bundeskanzler Olaf Scholz набралось более 80 тысяч подписчиков. "Hallo, Twitter!" ("Привет, Твиттер!") - таков был первый пост федерального канцлера Германии. К слову, его предшественница Ангела Меркель так и не озаботилась персональной страничкой в этой соцсети, хотя периодически распространяла сообщения через своего пресс-секретаря.

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