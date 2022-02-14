Археологи откроют доступ к 3D-карте "Долины сокровищ"

Ученые из Университета Монреаля использовали архивные данные о раскопках полувековой давности для создания трехмерной карты археологического участка в Иране, известного как "Долина сокровищ". Модель будет доступна широкому кругу пользователей.

Описание необычного исследования появилось в журнале PLOS ONE, а коротко о нем сообщается на сайте Университета Монреаля. Археолог Жюльен Риэль-Сальваторе буквально поднял архивы, чтобы создать трехмерную карту "Долины сокровищ".

Этот памятник в Иране является местом притяжения для археологов и антропологов, однако в силу ряда причин раскопки там не проводятся уже несколько десятилетий. Поэтому для создания цифровой модели группа современных ученых использовала архивные данные, а именно записи Филипа Смита - канадского археолога, который участвовал в раскопках и привез в Монреаль целую коллекцию артефактов. Часть этой коллекции, к сожалению, долгие годы оставалась бесхозной, она никем детально не изучалась.

Сами раскопки проводились в Иране профессором Смитом с 1965 по 1974 годы. Команда археологов тогда раскопала курган Гандж-Даре, что означает "Долина сокровищ". Это важный археологический памятник эпохи неолита. Достаточно сказать, что в этом кургане были обнаружены одни из самых ранних свидетельств оседлого образа жизни человека, развития сельского хозяйства и приручения коз.

"После 1974 года раскопки были приостановлены, - рассказал Риэль-Сальваторе. - Однако Смит смог привезти большое количество материала, включая кости животных и людей, остатки растений, образцы отложений и различные артефакты".

И вот теперь, опираясь на архивы Смита, в том числе на его полевые записи и привезенные им артефакты, Риэль-Сальваторе со своей группой создал трехмерные цифровые карты культурных слоев, раскопанных полвека назад. Трехмерное картографирование, на котором показаны стены домов, колодцы, очаги и захоронения, детально описано в научной статье. Предполагается, что доступ к этой модели будет свободным.

"В конечном счете, наша цель - сделать доступным кусочек истории Ирана и истории человечества, - сказал Риэль-Сальваторе. - Важно сделать эти архивы доступными для научного сообщества и людей, живущих в регионе, потому что они являются частью иранского наследия. Поэтому результаты проекта вскоре будут размещены на веб-сайте и переведены на французский, английский языки, а также на фарси".

Гандж-Даре представляет собой курган высотой семь метров и диаметром 40 метров. Он расположен в иранской провинции Керманшах. Считается, что этот участок был заселен людьми примерно 10 200 лет назад, люди постоянно населяли его в течение периода от 300 до 600 лет.

"Это короткий период времени с точки зрения археологии, но он был очень богат на технологическое развитие, - отмечает Риэль-Сальваторе. - Среди прочего на этом месте были найдены глиняные предметы, обожженные на солнце кирпичи и резные каменные орудия".