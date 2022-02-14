Количество продаваемых в России офисов выросло на 10%

Предложение офисов на продажу выросло за 2021 год на 10%, сообщает "Авито Недвижимость".

Офисы стали лидирующим сегментом коммерческой недвижимости по росту предложения. "Другие категории коммерческой недвижимости продемонстрировали более сдержанную динамику - собственники не спешили продавать имеющиеся активы", - отмечается в исследовании. Так, предложение торговых площадей выросло на 3% год к году, помещений свободного назначения - на 2%, складов - на 1%, производственных объектов - снизилось на 11%.

Спрос сильнее всего вырос на помещения свободного назначения (на 10%), склады (на 5%) и офисы (на 3%). Покупкой торговых площадей и производственных объектов российские предприниматели интересовались на 3% и 4% меньше, чем в 2020-м году.

В сегменте аренды спрос на офисы вырос за год на 17%, при этом предложение возросло на 30%. По росту предложения офисы занимают вторую строчку после аренды складских помещений, интерес к которым увеличился на 34% (спрос - на 31%).

Средние ставки аренды офисов выросли на 27% - до 1 тыс. рублей за кв.м. Склады подорожали на 40% (до 350 рублей за "квадрат").

Офисы на продажу подорожали на 22% (до 65 014 рублей за кв.м в среднем по России). По этому показателю они занимают третье место после торговых площадей (подорожание на 29%) и складов (на 24%).