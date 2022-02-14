Количество регистраций ИП в России выросло в 2021 году на треть

Количество регистраций ИП в России выросло в прошлом году на 36,2% по сравнению с 2020 годом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Согласно результатам исследования, в 2021 году в России было зарегистрировано 824,7 тысячи новых индивидуальных предпринимателей. При этом закрыли свой бизнес на 15,6% предпринимателей меньше, чем в 2020 году.

Наиболее позитивная динамика прироста ИП отмечается в Калмыкии (+17,4%), Республике Алтай (+13,4%), Карачаево-Черкесии (+12,7%), Туве (+8,5%) и Москве (+6,2%).

Более всего сократилась численность ИП в Ингушетии (- 12,2%), Чечне (-11,7%), Дагестане (-10,5%), Архангельской (-6,4%) и Белгородской (-6,1%) областях.

При этом эксперты отметили, что положительный результат в целом по стране обеспечен за счет лишь 35 регионов, тогда как в 50 субъектах предприниматели чаще закрывались, чем регистрировались.

В 2020 году на фоне начавшейся пандемии коронавируса количество закрытых ИП в стране превысило число открытых в 1,5 раза.