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14.02.2022 08:25
Рубрика: Общество

Количество звонков в службу 122 за неделю снизилось на 23%

Текст: Алексей Рыбин

Количество звонков в колл-центры службы 122, которая консультирует граждан по вопросам коронавируса, снизилось на 23%. Об этом рассказал заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

Число операторов на линии 122 увеличили до семи тысяч

По его словам, общее число звонков на прошедшей неделе составило около 3,6 млн по стране.

"За счет привлечения волонтеров и студентов-медиков укомплектованность службы 122 в целом по стране выросла на 31%. По данным ОНФ, в колл-центрах сейчас работают 2 800 волонтеров "МыВместе", а в медучреждениях - свыше 12 тысяч. Дополнительное привлечение операторов позволило сократить время ожидания ответа, а значит оперативнее помогать нашим гражданам", - добавил вице-премьер.

Также Дмитрий Чернышенко отметил, что в 62 регионах России в работе единой службы 122 используются элементы искусственного интеллекта - голосовые виртуальные онлайн-консультанты, чат-боты или интерактивное голосовое меню.

Единая служба 122 создана в ноябре 2020 года и обеспечивает маршрутизацию звонков в медучреждения, службы скорой помощи, а также консультирует граждан по вопросам COVID-19.

Общество Здоровье Правительство Вице-премьеры

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