Количество звонков в службу 122 за неделю снизилось на 23%

Количество звонков в колл-центры службы 122, которая консультирует граждан по вопросам коронавируса, снизилось на 23%. Об этом рассказал заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

По его словам, общее число звонков на прошедшей неделе составило около 3,6 млн по стране.

"За счет привлечения волонтеров и студентов-медиков укомплектованность службы 122 в целом по стране выросла на 31%. По данным ОНФ, в колл-центрах сейчас работают 2 800 волонтеров "МыВместе", а в медучреждениях - свыше 12 тысяч. Дополнительное привлечение операторов позволило сократить время ожидания ответа, а значит оперативнее помогать нашим гражданам", - добавил вице-премьер.

Также Дмитрий Чернышенко отметил, что в 62 регионах России в работе единой службы 122 используются элементы искусственного интеллекта - голосовые виртуальные онлайн-консультанты, чат-боты или интерактивное голосовое меню.

Единая служба 122 создана в ноябре 2020 года и обеспечивает маршрутизацию звонков в медучреждения, службы скорой помощи, а также консультирует граждан по вопросам COVID-19.