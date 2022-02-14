Комбинация AstraZeneca и "Спутник лайт" признана безопасной

Исследование, проведенное в России и Азербайджане, показало безопасность комбинации вакцин AstraZeneca и "Спутник лайт". Об этом сообщает официальный сайт вакцины "Спутник V".

"Первые результаты совместных клинических испытаний, проведенных двумя крупными производителями вакцины "Спутник лайт" и AstraZeneca в России и Азербайджане, показывают полную безопасность комбинации", - говорится в сообщении.

Как следует из релиза, 200 добровольцев из обеих стран находились под наблюдением в течение 57 дней после первой дозы.

"Результаты мониторинга продемонстрировали хороший профиль безопасности комбинации. Никаких серьезных нежелательных явлений, связанных с вакцинацией, зарегистрировано не было", - отмечается в сообщении.

Исследование, проведенное РФПИ, центром имени Гамалеи, AstraZeneca и R-Pharm, стало первым в мире, посвященным оценке комбинированного использования компонентов различных вакцин для профилактики коронавируса.