Косачев об архитектуре безопасности Европы: Шантаж точно не сработает

Важнейший этап в развитии российской инициативы о гарантиях безопасности и выстраивании надежной архитектуры безопасности в Европе - встречи президента России с министрами иностранных дел и обороны.

Очевидно следующее:

- инициативы уже сыграли важную роль - "встряхнули" западных партнеров, заставив осмысливать ситуацию в комплексе, а не только в ее отдельных, более выгодных Западу сегментах;

- реакция от США и НАТО на наши предложения, при всех проявившихся различиях в подходах сторон, дает основания рассчитывать на старт переговоров по ряду конкретных досье, что имело бы благотворный эффект на обстановку в целом;

- Россия не собирается "расшивать" пакет и убирать с повестки центральные положения наших инициатив - в частности, по нерасширению НАТО и неразмещению вооружений на Востоке Европы, однако эта принципиальная позиция не будет препятствием для переговоров в целом; но уже очевидно: бесконечных переговоров не будет, и прогресс в частностях будет зависеть от реакции на наши идеи в целом;

- на основе писем западных структур подготовлены российские предложения для дальнейшего обсуждения - тем самым опровергнуты предсказания тех, кто считал направление Москвой в декабре якобы заведомо неприемлемых предложений ультиматумом и способом уйти от продолжения переговоров;

- военные учения завершатся в плановом порядке, никаких военных приготовлений нет, истерика по этому поводу имеет сугубо искусственный характер.

И в этом смысле также очень важный "мессидж": для России решающую роль играют не угрозы санкций, не бравады про "сплоченность НАТО и его партнеров", не страшилки про грядущую изоляцию России, а исключительно конструктивные подходы. Если есть идеи - готовы обсуждать. А шантаж точно не сработает, не заставит нас отойти от нашего представления о причинах нынешнего кризиса, и все спекуляции про якобы грядущую "российскую агрессию", которую вы упорно выдвигаете на передний план - сугубо на вашей совести.

Хватит запугивать мир, пора договариваться - вот общий сигнал России Западу.

Источник: страница Константина Косачева в Facebook.